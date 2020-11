Vláda je neschopná a chová se bezohledně. Hospodští kupují zásoby, které mohou vyhodit, říká Bábek

Je bojovně naladěn. Předseda výboru Podnikatelských odborů Radomil Bábek vládě vytýká, že vůbec neměla vypínat ekonomiku. „Nikdy k tomuto kroku nebyl žádný důvod, navíc nám nikdo z hygienického hlediska neprokázal, z jakého důvodu se zavíraly malé obchody, ale ty velké se nechaly otevřené. Nerozumím, proč prodejna obuvi musí být zavřená, ale drogerie jsou otevřené stejně jako provozovny se zbraněmi. Proto se ptám, proč vláda k nám tak selektivně přistupuje?“ táže se krizový manažer, podle něhož kabinet neměl ani důvod vyhlašovat nouzový stav.

Bábka, který je rovněž i šéfem Asociace podnikatelů a manažerů, rozladil i ministr obrany Lubomír Metnar, který veřejně tvrdí, že v malých provozovnách se lidé nakazí, zatímco ve velkých nikoli. „ Napsali jsme mu otevřený dopis, kde vzal zmíněnou informaci. Chceme, aby své tvrzení doložil.“

Pravicový konzervativec v rozhovoru pro EuroZprávy.cz podotýká, že ekonomická pomoc pro podnikatele a živnostníky je na podzim mnohem horší než v úvodu koronavirové krize. „A je to proto, že vláda se na jaře poučila, že musí ještě více, a to na jaře prosím v tom byla velice důsledná, určovat, kdo pomoc dostane či spíše kdo na ni nedosáhne, aby nemusela vyplatit moc peněz,“ praví stratég.

Generální ředitel a předseda dozorčí rady VZK Group je přesvědčený, že bez malého a středního podnikání stát ekonomiku neobnoví. Proto je nutné, aby vláda soukromníkům pomohla. „Musí snížit DPH i kompenzovat ztráty, které podnikatelé a živnostníci pochopitelně mají. A zároveň je nutné snížit cenu práce, aby lidem zůstávalo více peněz a pak třeba ekonomika ožije. Pokud ale zadlužujete stát, zvyšujete státní výdaje, pak ji nikdy nenastartujete.“

Altruista ale kabinet kritizuje i kvůli jeho počínání směrem ke starým a nemocným lidem. „Nechal je napospas a neudělal nic pro záchranu životů těchto seniorů. Vláda zcela ignorovala zkušenosti z jarní vlny, které vůbec neuplatnila při druhé. Nenamáhala se zemi vůbec na další koronavirový útok připravit,“ čílí se Radomil Bábek, předseda výboru Podnikatelských odborů, které mají už více než 12000 členů a jsou po Hospodářské komoře druhým největším zástupcem podnikatelů v ČR. Vznikly v únoru 2017 a jejich hlavním cílem je obrana živnostníků a drobných podnikatelů před nežádoucími a neoprávněným zásahy státu do podnikání.

EKONOMICKÁ PODPORA NA PODZIM TÉMĚŘ NEEXISTUJE

Pane předsedo Bábku, co říkáte logice vlády, která teprve v neděli oznámí, zda v pondělí dojde k rozvolnění opatření, po nichž by se otevřely obchody či restaurace a přitom například hospodští netuší, zda tedy mají objednat suroviny, neboť až dojde k verdiktu, je na zajištění zásobování pozdě? A pokud jim zboží přivezou a provozovny hosty nepřivítají, hrozí, že se vše vyhodí a oni přijdou o další peníze…

Vláda uvažuje logicky možná jen za sebe, ale je absolutně bezohledná vůči podnikatelům a živnostníkům. Její ignorace je do očí bijící. Kabinet v neděli rozhodne, zda můžeme otevřít anebo nikoli. A nebere v potaz vůbec nic. Nedochází mu, že je potřeba připravit provozovny, a je jedno, zda se jedná o hospodu či krámek. Vládě absolutně uniká, že je potřeba prostory připravit, vydezinfikovat, mít dostatek ochranných prostředků a podobně. A teď si představme, že podnikatelé ve svých provozovnách vše nachystají. Hospodští si dokonce nakoupí, jak zmiňujete v dotazu, zboží, aby měli na pondělí zásoby pro hosty. A v neděli jim vláda řekne, že situace ještě není vhodná na otevření a rozvolnění ještě odloží a vzkáže, že v úterý či ve středu, oznámí, jak se vše vyvíjí. A nakoupené suroviny mohou podnikatelé, hospodští, krámští zase vyhodit, aby se za chvíli zase připravovali na nový termín případného otevření a vše absolvovali znovu. Víte, mně připadá, že snad i lidé, kteří nikdy nepodnikali, musí vidět, jak je vláda neschopná a bezohledná.

Předpokládám, že jako předseda výboru Podnikatelských odborů i šéf Asociace podnikatelů a manažerů jste jednoznačně pro rozvolnění, i když koronavirová situace není stále ideální.

Podnikatelské odbory a drtivá většina malých podnikatelů a živnostníků jsou samozřejmě pro rozvolnění. Dokonce naše organizace je proti jakémukoli vypnutí ekonomiky. Nikdy k ní nebyl žádný důvod, navíc nám nikdo z hygienického hlediska neprokázal, z jakého důvody se zavíraly malé obchody, ale ty velké se nechaly otevřené. Nerozumím, proč prodejna obuvi musí být zavřená, ale drogerie jsou otevřené. Jestliže není ohrožením to, že se každou hodinou schází stovky, možná dokonce tisíce lidí, v nějakém supermarketu, pak nevidíme důvod pro to, proč by se nemohly jednotky lidí za hodinu sejít v malé prodejně knih, obuvi, oblečení či v hračkářství. Když jsem absolvoval krátkou diskuzi s imunologem panem profesorem Hořejším, tak jsem před ním kritizoval, že obchody se zbraněmi a střelivem prodávají a jiné jsou uzavřeny, tak mně na moji výtku odvětil, že provozovny se zbraněmi nejsou problém, protože v nich se shromáždí dvě, maximálně tři osoby najednou. Ale pak není problémem, aby systém o třech lidech fungoval ve všech dalších obchůdcích či krámcích. Proto se ptám, proč vláda k nám tak selektivně přistupuje?

Určitou kritiku k vládě jste už uvedl, přesto se chci zeptat, co nejvíce kabinetu v současné koronavirové době vytýkáte? Nedávno jste v diskuzním pořadu České televize Události, komentáře zmínil, že nejlepší by bylo, kdyby úplně odešla.

Vláda zcela ignorovala zkušenosti z jarní vlny, které vůbec neuplatnila při druhé. Nenamáhala se zemi vůbec na další koronavirový útok připravit. Co jí velmi důrazně vytýkám, i když se má výtka paradoxně netýká ekonomiky, je, že nechala nejohroženější skupinu starých, nemocných lidí napospas a neudělala nic pro záchranu životů těchto lidí. Ze všech statistik je totiž zjevné, že umírají především senioři nad pětasedmdesát či nad osmdesát let, a to lidé nemocní. Pro zmíněnou ohroženou skupinu neudělala vláda absolutně nic. A právě její ignoraci vůči starým a nemocným ji vyčítám ze všeho nejdůrazněji.

A pokud zůstaneme v ekonomické sféře, pak by bylo vaše hodnocení jaké?

Kabinet neměl vypnout ekonomiku a nepotřeboval vyhlašovat nouzový stav. Kdyby ve vládě zasedali vůdci či lídři, kteří by v ní automaticky měli být, tak by nás přesvědčovali, dokázali by nás motivovat, dělali by osvětu, a jsem přesvědčen, že poté bychom za nimi jako občané jistě šli. Jenže realita je taková, že její představitelé jsou za svoji nečinnost kritizováni, a to nejen ze strany podnikatelů a živnostníků.

Jeví se mně, že ekonomická pomoc od státu je nyní pro podnikatele a živnostníky, kteří musejí mít zavřeno, mnohem horší než byla na jaře. Souhlasíte?

Naprosto, dokonce si nejsem jistý, zda teď na podzim můžeme vůbec o nějaké ekonomické pomoci či podpoře hovořit. Podpora bohužel není taková, jaká byla v jarních měsících. Je mnohem horší. A je to proto, že vláda se na jaře poučila, že musí ještě více, a to na jaře prosím v tom byla velice důsledná, určovat, kdo pomoc dostane, či spíše kdo na ni nedosáhne, aby nemusela vyplatit moc peněz. Pokud vláda skutečně chce nastartovat ekonomiku, což se jí bez malého a středního podnikání nikdy nepovede, tak musí snížit DPH i kompenzovat ztráty, které podnikatelé a živnostníci pochopitelně mají. A zároveň je nutné snížit cenu práce, aby lidem zůstávalo více peněz, a pak se třeba ekonomika obnoví. Pokud ale zadlužujete stát, zvyšujete státní výdaje, pak ji nikdy nenastartujete.

SPRÁVA SI VŽDY VYBERE NEJSLABŠÍHO A NA NĚJ VYCENÍ ZUBY

Co říkáte na počin majitele Jakuba Olberta, který navzdory zákazu už otevřel svoji pražskou restauraci Šeberák? Svůj krok odůvodnil tím, že není ovce a kvůli vládnímu chaosu musí přistoupit k opatření, jež vyplývá ze zákonů a hlavně potřeb Finančního úřadu. Podle restauratéra toto opatření říká, že se jako jednatel s.r.o. musí chovat zodpovědně a úmyslně nečinit škody na hospodaření majetku jím řízenou s.r.o. Šéf do podniku pouští jen ty hosty, kteří podepíší dohodu o provedení práce. Je připraven se i soudit. Ministr zdravotnictví Jan Blatný na twitteru napsal, že znevažování nastavených pravidel není hrdinství. Mezitím Bar Restart v Uherském Brodu avizuje, že o víkendu rovněž přivítá své hosty a opírá se o Listinu základních práv a svobod.

Co se týče majitele restaurace Šeberák, tak mu velice držím palce. Ale zároveň se o něj trochu bojím, protože si myslím, že vláda, respektive úřady, se budou snažit najít nějaký exemplární případ, aby nás ostatní od stejného záměru odradili. Na nás se obrátila spousta podnikatelů, především hospodských, ale i krámských obchodníčků, s návrhem iniciativy: Pojďme 1. prosince otevřít, i kdyby ještě platil zákaz. My jsme jejich záměr konzultovali s právníky a musím otevřeně přiznat, že lidi od jejich úmyslu odrazujeme. Advokáti nám totiž řekli, že stále platí nouzový stav, a tak hrozí mnohonásobně vyšší pokuty či dokonce tvrdší trestní postihy. Naše zkušenost se státní správou je taková, že si vždycky vybere toho nejslabšího, což je malý hospodský někde na vesnici anebo paní, která má drobný krámek, a na něm ukáže svoji sílu a vycení na něj zuby. A podnikatelské odbory nechtějí lidi vystavit takovému nebezpečí.

Jak se Podnikatelské odbory - Unie podnikatelských a živnostenských spolků, ale i Asociace podnikatelů a manažerů snaží živnostníkům v současné době konkrétně pomoci?

Především jako předseda výboru Podnikatelských odborů, která mají více než dvanáct tisíc členů a jsou po Hospodářské komoře druhým největším zástupcem podnikatelů v České republice, sestavuji různé žádosti, píši si s ministry. Celý pátek se moje tajemnice Vanda Böhmová snažila mě telefonicky spojit s ministrem zdravotnictví Janem Blatným a pan ministr zatím odolává, stále je na nějakých jednáních. (Rozhovor probíhal v pátek odpoledne - pozn. red.) Publikujeme i články, napsali jsme otevřený dopis ministru obrany Lubomíru Metnarovi doplněný o žádost podle zákona číslo 106/199 sbírky o svobodném přístupu k informacím, kde vzal zprávu, podle níž veřejně tvrdí, že v malých provozovnách se lidé nakazí, zatímco ve velkých nikoli. Chceme, aby své tvrzení doložil. Když to zestručním, jsme hodně aktivní a vždy připraveni podnikatelům i živnostníkům pomoci.