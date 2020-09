Záchrana vzácných nosorožců se zatím nedaří, embrya z vajíček nevznikla

ČTK to dnes řekl vedoucí mezinárodních projektů ZOO Dvůr Králové Jan Stejskal. Oba nosorožci patří dvorské zoo.

Projekt záchrany severních bílých nosorožců na několik měsíců přerušila pandemie covidu-19 a v Keni se jej podařilo obnovit 18. srpna v pořadí třetím odběrem vajíček od samic Fatu a Nájin. V laboratořích v italské Cremoně se vědci z vajíček pokusili vytvořit embrya.

"V laboratoři dozrála pouze dvě vajíčka, i když oplodněno jich semenem severního bílého nosorožce bylo nakonec celkem šest. Bohužel, vzhledem k nízké kvalitě vajíček se tentokrát žádné nevyvinulo do stadia životaschopného embrya, které by mohlo být využito pro budoucí embryo transfer," uvedl Stejskal.

Při prvních dvou odběrech loni v srpnu a v prosinci se podařilo samicím odebrat 19 vajíček, z nichž se podařila vytvořit tři embrya. Jsou zmrazená a v budoucnu by měla být vložena do samic příbuzných nosorožců bílých jižních, které by měly mláďata odnosit. Žádná ze samic v Ol Pejetě totiž již není schopná mládě odnosit.

"Jde o nesmírně složitou vědeckou proceduru, která posouvá hranice možného v rámci asistované reprodukce nosorožců. Tak jako v jakémkoli jiném vědeckém počínání, ani tady není možné předpokládat, že každý krok bude zcela úspěšný," uvedl k srpnovému odběru vědecký lídr projektu záchrany nosorožců BioRescue Thomas Hildebrandt z berlínského Leibnizova institutu pro výzkum divokých a v zoo žijících zvířat.

Dosud vytvořená tři embrya označil za dobrý základ pro další práci. "Nynější situace pouze potvrzuje, jak důležité je získat co nejvíc vajíček a vytvořit co nejvíc embryí. Nezbývá nám než doufat, že naše další práce nebude narušena omezeními, jaká jsme zažili v souvislosti s pandemií," uvedl. Vědci míní, že celkem bude potřeba vytvořit desítky embryí. Další odběr vajíček, pokud kvůli koronaviru nepřijdou další omezení, by se mohl uskutečnit do konce roku.

Součástí projektu BioRescue je i zkoumání možnosti vývoje pohlavních buněk z kmenových buněk nosorožců. Cílem je přeměnit uchované obyčejné tělní buňky z kůže či srsti na zárodečné buňky. Z těch by bylo následně možné vyvinout vajíčko nebo spermii. Účelem je udržet genovou pestrost nově vznikající populace těchto nosorožců.

Samice Nájin a Fatu převezli zoologové společně se dvěma samci ze Dvora Králové do Keni v roce 2009. Veterináři se domnívali, že africké prostředí bude pro reprodukci nosorožců příhodnější. Ačkoliv se zvířata pářila, ani jedna ze samic nebyla schopna přirozeně zabřeznout ani donosit mládě. Dva samci, Suni a Sudán, uhynuli v Keni v roce 2014 a 2018. Ve volné přírodě je druh považován za vyhynulý.