Zákaz dovolené v Tunisku. Resort zdravotnictví jedná protiprávně a vytváří novou železnou oponu, říká Papež

Je svědkem nespočetných nářků od kolegů, ale i klientů. Místopředseda Asociace cestovních kanceláří České republiky Jan Papež tvrdí, že za rozhodnutím ministerstva zdravotnictví, které na seznam extrémně rizikových zemí zařadilo kromě Tuniska i Ruskou federaci, stojí politické rozhodnutí. „Vůbec nejde o epidemiologickou situaci, vždyť Němci, kteří se řídí přísným Institutem Roberta Kocha, do Tuniska létají, ale naše asociace pyká za dlouhodobou kritiku ministerstva zdravotnictví, které je arogantní a za patnáct měsíců pandemie se s námi setkalo jedinkrát. Resort bohužel i díky náměstkovi pro legislativu Radku Policarovi naprosto ignoruje zákony,“ praví majitel cestovní kanceláře, který tvrdí, že je nejvyšší čas na adresnou i jmenovitou kritiku. „Cestovní ruch jako resort nedostal od vypuknutí pandemie žádné kompenzační bonusy. Další restrikce mohou mít pro náš obor fatální následky. Pevně věřím, že u volebních uren si naši lidé i klienti na prapodivné chování vlády vzpomenou.“

Muž, který se v cestovním ruchu pohybuje třicet let, pustil i do Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES), která by podle jeho slov měla být zrušena. „Nemá žádný oficiální statut, kdo ji vlastně platí, vede nějaké účetnictví? Nic o ní nevíme a přitom ministr zdravotnictví Vojtěch Adam ji na slovo poslouchá, protože chce z politiky odejít tak, aby neměl žádnou odpovědnost za případné další komplikace. MeSES jedná na hranici kriminality, nemá nic v gesci, ale klíčově přitom ovlivňuje epidemiologické dění v zemi. O její činnost by se měly zajímat jisté orgány. Adam Vojtěch se chová papežtěji než papež, “ rozčiluje se v rozhovoru pro EuroZprávy.cz Jan Papež.

POKUD PADNOU POBYTY I V EGYPTĚ, HROZÍ FATÁLNÍ NÁSLEDKY

Pane Papeži, co jako Asociace cestovních kanceláří říkáte rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, které od příštího týdne zakáže cestovat i do Tuniska, vyhledávaného turistického letoviska? Oblast považuje za extrémně rizikovou?

Zatím neznáme důvody, proč se resort tak rozhodl, protože doposud nepředložil žádná relevantní data. Z rozhodnutí jsme ale rozčarovaní, protože například Světová zdravotnická organizace (WHO) nehlásí z Tuniska žádná dramatická čísla onemocnění na covid-19. Verdikt ministerstva tedy považujeme za neférový. U nás ale resort zdravotnictví vše schovává za kouzelné slůvko, kterým je prevence. Jenže za něj se může schovat úplně všechno, aniž by bylo nutné cokoli zdůvodňovat. Ano, uvědomujeme si, jak je koronavirus nebezpečný, proto naprosto souhlasíme s rušením pobytů v zemích jako je Indie či Brazílie, ale u Tuniska jde o přehnaný krok. Podívejte se na Němce, kteří se řídí přísným Institutem Roberta Kocha, a přitom do Tuniska létají. Podle mě za verdiktem zakázat zájezdy do Tuniska stojí politické rozhodnutí, nikoli epidemiologická situace.“

Nejedná se z vaší strany až o příliš silná slova?

V žádném případě. Naše asociace totiž pyká za dlouhodobou kritiku ministerstva zdravotnictví, které je arogantní a za patnáct měsíců pandemie se s námi setkalo jedinkrát. Resort bohužel i díky náměstkovi pro legislativu Radku Policarovi naprosto ignoruje zákony. Vše je jim jedno. Zatímco ministerstvo zahraničních věcí se s námi schází každý týden a o situaci pravidelně rokujeme, ministerstvo zdravotnictví nás přehlíží. Absolutně netuším, zda si uvědomují, že jejich jednání může mít pro náš obor fatální následky. Už je opravdu nejvyšší čas, aby kritika byla adresná a jmenovitá. Například do složité situace se může dostat stát i pojišťovny, a to kvůli poukazům. Loni si je klienti převedli na letošek, ale pokud nebudou mít kam vycestovat, na konci léta budou hromadně žádat o jejich proplacení. A že se nebude jednat o zanedbatelnou částku, nemusím snad zmiňovat.

Neobáváte se, že ve čtvrtek může kabinet na svém zasedání zákaz rozšířit o další atraktivní destinaci, kterou je Egypt?

Pokud by vláda tak rozhodla, jednalo by se ještě o větší ránu, než za jakou považujeme Tunisko. Hrozily by ještě fatálnější následky. Kdybychom spojili Tunisko s Egyptem, rázem by o dovolenou přišlo kolem sta tisíc lidí. A znovu opakuji, ani Světová zdravotnická organizace nehlásí žádná znepokojivá data. Pevně věřím, že až lidé půjdou k volebním urnám, tak si na prapodivné chování vlády vzpomenou, stejně jako personál z našeho oboru, který za patnáct měsíců trvající pandemie nedostal žádné kompenzační bonusy. Máme pocit, že vláda z případného nárůstu infekce je stejně připravena obvinit právě cestovní kanceláře i klienty, že nezůstali doma a do tuzemska přitáhli další mutace. Ano, jsme obchodníci, ale ne bezhlaví. Mě jako majitele cestovní kanceláře by nenapadlo protestovat, že ruším pobyty v Indii či Brazílii, kde je situace nesmírně vážná a kritická. Data z Tuniska či Egypta ale nic podobného nevykazují.

Na cestovatelských diskuzních fórech jsem zaregistroval, jak si lidé radí, aby do Tuniska případně do Egypta letěli například z Vídně, kde žádné restrikce vůči africkým zemím zatím neplatí. Jaký má tedy význam zákaz ministerstva zdravotnictví?

Žádný a opět se dostáváme k mému tvrzení, že za vším stojí politické rozhodnutí a nikoli epidemiologické. Kdyby hrálo klíčovou roli, pak by i sousední země k restrikcím přistoupily. Navíc, když se vrátím z Tuniska přes Polsko, Mnichov, či Vídně, tak nikdo ani nezjistí, že dotyčný byl právě v Tunisku. A o politické rozhodnutí se jedná i v souvislosti s Ruskem. Ani tamní turisté nepřiletí k nám, aby třeba v Karlových Varech či Praze podpořili úplně vyprahlý cestovní ruch. Když se podívám na data, tak vůbec nechápu, proč se Rusko ocitlo na seznamu, ale chybí na něm třeba Velká Británie či Francie, kde je situace mnohem horší než v Ruské federaci. Proto trvám na svém přesvědčení, že za vším stojí politické rozhodnutí.

Na základě čeho vlastně může ministerstvo zdravotnictví zakázat občanovi svobodné a svrchované země, že nemůže vycestovat do libovolné země?

Položil jste vynikající otázku. Díky neustálým přešlapům vlády se ze mě pomalu stává právník. O pandemický zákon se nemůže vůbec opřít, a to ani od 22. února, kdy se seznam rizikových zemí začal uveřejňovat. Ministerstvo zdravotnictví se může řídit jedině zákonem o ochraně veřejného zdraví, ale ten má účinnost či platnost jen na území České republiky. Nemůžeme vám tedy zakázat vycestovat do zahraničí. Vzniká tady panika a vytváří se nová železná opona. Opět se dostáváme k osobě náměstka pro legislativu Radka Policara. Zákony ignoruje, a když mu nařízení shodí soud, je jim výsledek stejně lhostejný a jedou si po své ose dále. Například resort za souhlasu pana Policara nám dal na seznam úplně neoprávněně Keňu. Z přehledu vypadla až po zásahu soudu. A nyní zase vymysleli Tunisko. Opravdu nevím, proč ohledně jeho nemůžeme zvolit stejný postup jako Německo, kde lidé po návratu z této země musejí povinně absolvovat PCR test a pak být v pětidenní karanténě. Bohužel, co se týče epidemiologické situace u nás, tak hlavní slovo má Mezioborová skupiny pro epidemické situace (MeSES), kterou je třeba rozpustit a rozprášit. Ministr zdravotnictví Vojtěch Adam ji na slovo poslouchá, protože chce z politiky odejít tak, aby neměl žádnou odpovědnost za případné další komplikace. Adam Vojtěch se chová papežtěji než papež.

ŘIĎME SE HLAVNĚ PODLE MEDICÍNSKÉHO HLEDISKA

Co vám na Mezioborové skupině pro epidemiologické situace tolik vadí? Vždyť se v minulosti její členové vymezovali proti krokům vlády a často s ní souzní i opozice?

MeSES považuji spikleneckou skupinu, která není nikde registrovaná, je to vlastně volné sdružení občanů. Nemá žádný oficiální statut, kdo ji vlastně platí, vede nějaké účetnictví? Nic o ní nevíme. MeSES jedná na hranici kriminality, nemá nic v gesci, ale klíčově přitom ovlivňuje epidemiologické dění v zemi. O její činnost by se měly zajímat jisté orgány.

Váš názor vám neberu, ale nějaká odborná skupina složená z vědců, lékařů by měla nad pandemii bdít a hlídat nařízení vlády, nemyslíte?

Souhlasím s vámi, ale musí se jednat o oficiální uskupení. Neustále premiéra Andreje Babiše nabádáme, aby i u nás vznikla obdoba Institutu Roberta Kocha. V Německu lidem vše a jasně vysvětlí a pak nevzniká chaos a zmatek. Pan Babiš vždy odpoví, že i my budeme mít takový podobný institut. Ale už nyní se do něj hlásí lidé z MeSES, zase chtějí mít jistotu teplého místečka. Tady jde ale o běžné lidi. Všichni už jsou z nejasných opatření vyčerpaní. A teď, když si mohli v létě na chvíli odpočinout, vypnout, tak neodletí do Tuniska a možná ani do Egypta. A přitom se tolik těšili. Nedivím se zlobě klientů.

Vy v oblasti cestovního ruchu pracujete třicet let. Pamatujete obdobnou krizi, jakou nyní prožíváte?

Dovolil bych si vás poopravit. My nyní nezažíváme žádnou krizi, ale neuvěřitelný chaos ze strany vlády i ministerstva zdravotnictví, kde vládne neuvěřitelná arogance. Kdyby se situace zohledňovala podle medicínského hlediska, budu mlčet. Ale když se podívám na oficiální zahraniční weby, například ve Velké Británii, pak zjistím, že tamní smrtnost u mutace delta je mnohem nižší než u původní verze. Stejně tak jihoafrická a brazilská mutace je nebezpečnější než delta. Řiďme se tedy relevantními daty a ne jen pocity, které neustále zaobalujeme do prevence. Jinak lidé v cestovním ruchu jsou na krize zvyklí. Vypořádali jsme se s tsunami i sopkami, které neumožňovaly létat, ovšem bojovat s arogancí, nepodloženými fakty či s politickými rozhodnutími je opravdu složité.