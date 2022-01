Analýza: Ekonomika stoupne o 4 procenta a dostane se na úroveň před pandemií

Průměrná inflace za letošní rok by měla podle analýzy stoupnout na 6,4 procenta z loňských očekávaných 3,8 procenta. "Začátkem roku 2022 očekáváme další zrychlení inflace, která by měla překročit hranici osmi procent. V následujících měsících by měla zvolna klesat," uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek.

Česká národní banka v této souvislosti podle Marka bude pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb. "Již v první čtvrtině roku by měla základní repo sazba překonat hranici čtyři procent. Výše byla tato úroková sazba naposledy na začátku roku 2002, tedy přesně před dvaceti lety," upozornil Marek.

Ten zároveň očekává, že schodek veřejných financí loni stoupl na zhruba 401 miliardu korun, tedy 6,6 procenta hrubého domácího produktu. Předloni byl deficit veřejných financí 5,6 procenta HDP. "Jednou z priorit hospodářské politiky vlády bude muset být fiskální konsolidace, která výrazně sníží schodek vládního sektoru a vrátí veřejný dluh v relaci k HDP na udržitelnou dráhu. Jinak nebude možné udržet rating České republiky na současné velmi solidní úrovni," uvedl Marek.

ČNB v listopadové prognóze čeká letos růst české ekonomiky o 3,5 procenta a pro loňský rok počítá s růstem o 1,9 procenta. Podle pravidelného průzkumu ministerstva financí na základě prognóz 14 tuzemských odborných institucí by měl růst české ekonomiky letos zrychlit na 3,9 procenta z loňských 2,5 procenta. Ekonomika by se tak mohla i podle těchto předpovědí dostat letos na předpandemickou úroveň. Zároveň by výrazně měla stoupnout inflace na průměrných 5,5 procenta z letos odhadovaných 3,8 procenta. Naopak nezaměstnanost mírně klesne.