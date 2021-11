Až 70 procent restaurací má kvůli kontrolám o třetinu hostů méně

Vláda by měla představit jasný postup, kterým se bude v závislosti na vývoji pandemie řídit. Na místě je opět také otázka podpory podnikatelů, stát by měl nyní pomoci alespoň s udržením zaměstnanců. Na dotaz ČTK to dnes řekl prezident AHR Václav Stárek.

Opatření restauratéři podle Stárka nechtějí vzhledem k rostoucímu počtu nakažených koronavirem zpochybňovat. "Není mi ale známo, že by stejná omezení, která musejí dodržovat restaurace, platila například v závodním stravování," uvedl Stárek. Nařízení by podle něj měla být systémová. Ta současná vnímá hlavně jako donucovací prostředek, aby se lidé nechali očkovat. Náklady ovšem nesou podle něj provozovatelé služeb.

Ne všechny podniky, ale zaznamenaly negativní dopad nového opatření. Například skupina pražských vinných barů Vinograf má zákazníků přibližně stejně jako před kontrolami. "Naše zkušenost je, že zákazníci k nám více přicházejí spolu s příchodem chladnějšího počasí a příchodem zimy. Zatím se z naší zkušenosti potvrzuje, že správně provedené kontroly nijak hosty neobtěžují," řekl spolumajitel Vinografu Jan Horešovský.

Služba na doručování jídla Wolt podle ředitele pro ČR Jana Foreta v minulém týdnu zaznamenala růst objednávek v jednotkách procent. Částečně se podle něj nepochybně projevilo zavedení kontrol bezinfekčnosti v restauracích. "Na základě loňských zkušeností však předpokládáme, že pro řadu lidí bude alternativou spíše domácí stravování," uvedl. Doplnil, že jedním z hlavních faktorů pro zvyšující se poptávku po dovozu jídla je zhoršující se počasí. Zároveň posiluje trend rozvozu potravin a dalšího zboží a nárůst zájmu ovlivňuje také expanze Woltu do dalších měst.

Personál kaváren, hospod, restaurací či barů musí od 1. listopadu zkontrolovat, zda má host u stolu doklad o dokončeném očkování, prodělání nemoci covid-19 v posledním půl roce nebo negativní test. Antigenní platí 24 hodin, PCR test je možné k prokázání použít 72 hodin od odběru. Už dříve se v restauracích mohli posadit jen lidé s potvrzením o bezinfekčnosti, restauratérům ale stačilo mít informaci o nařízení vyvěšenou v podniku.