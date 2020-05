Babiš: Vláda se chystá zaplatit za podnikatele třetinu nájemného

Dosáhnout na podporu by měla nejen obchodní centra, ale i hospody, malé obchody nebo například kadeřnictví. O úhradu části nákladů postižených podnikatelů usilovala již dříve opozice.

"Logika by měla být taková, že stát přispěje na nájemné, když se dohodne nájemce s pronajímatelem na slevě nájemného. Odstavili jsme část podnikatelů od provozu, měli tím pádem zavřeno, na ty by se to vztahovalo," řekl pro iDnes.cz ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Vláda by to podle něj měla projednat příští týden, nejpozději 11. května. V ten den se v rámci uvolňování omezení mají otevřít mimo jiné obchodní centra.

Havlíček dnes řekl, že existuje i možnost, že by se stát podílel na nájemném podnikatelů i více než třetinou. Podle něj by to mohla být až polovina, rozhodnout o tom ale musí vláda. V případě, že by stát hradil třetinu nájemného, stálo by to rozpočet zhruba tři miliardy korun. V případě poloviny by to byly čtyři miliardy korun.

"Navrhuji, aby to bylo za dobu od 12. března do 30. června, i když se ty prodejny či provozovny otevřou třeba 25. května. My říkáme, dejme jim to až do 30. června, protože je pravda, že i když otevřou, tak nebudou hned prodávat, křivka nárůstu bude pozvolná," uvedl Havlíček.

Úhradu části fixních nákladů podnikatelů od státu požadovala již dříve opozice. TOP 09 například navrhovala, aby stát hradil 100 procent nájemného těm, kteří museli zavřít, a 80 procent těm, kteří měli omezené podnikání.

Podle nedávno přijatého zákona firmy v pronajatých prostorách, které kvůli vládním opatřením proti epidemii koronaviru musely zavřít své provozy, mohou nájem za období od 12. března do 30. června splatit až do konce letošního roku. Podobně je to ošetřeno i u bydlení, kde podle zákona nájemníci nebudou moci dostat výpověď z bytu, pokud do konce července nebudou platit nájemné kvůli tomu, že jsou v důsledku opatření proti epidemii koronaviru bez příjmů. Dlužné nájemné ale mají zaplatit do konce letošního roku. Proti zákonu se postavila Asociace developerů ČR. Podle ní návrh zaseje do české ekonomiky druhotnou platební neschopnost.

Následně pak vláda přijala nařízení, podle kterého po dobu trvání mimořádných opatření v souvislosti s pandemií koronaviru nebude možné zvyšovat nájemné bytů. Toto ovšem chtějí senátoři ODS a hnutí STAN zrušit u Ústavního soudu. Nelíbí se jim, že zmrazení cen není časově ohraničené, například koncem roku.