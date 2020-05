Bubenik Partners: S krizí se nejlépe vyrovnávají digitální firmy, manažeři mění priority

"Panuje obrovská nejistota, ale již nyní je zřejmé, že nejlépe se s novou situací vyrovnávají firmy, které jsou v principu digitální, jako jsou Alza nebo Rohlík, anebo ty, jež se stihly včas adaptovat a digitalizovaly vlastní agendu i interakci s klientem. Tyto firmy budou ze svého digitálního byznys modelu či digitální transformace i do budoucna těžit," uvedl zakladatel a řídící partner Bubenik Partners Jan Bubeník.

Společnost zveřejnila i výběr deseti nejzajímavějších manažerských posunů v prvním čtvrtletí. Mezi ně patří například nástup Jeana-Pascala Duvieusarta jako generálního ředitele Home Credit International, Martina Della jako generálního ředitele Four Seasons Hotel Prague nebo Zdenka Havleny jako ředitele společnosti Pivovary Staropramen pro Česko a Slovensko.

"Manažeři, kteří se ujali nových rolí v posledních měsících, najednou čelí diametrálně odlišné ekonomické situaci a výhledu v porovnání s tím, jaká byla jejich mise v době, kdy byli najímáni," uvedl Bubeník.

Ve změně na manažerských postech se ale pandemie zřejmě podle Bubenik Partners projeví spíš až ve třetím čtvrtletí. Dosavadní změny odrážejí rozhodnutí učiněná před třemi až šesti měsíci, tedy před pandemií. Tehdy firmy většinou ještě počítaly s dalším rozvojem nebo expanzí na domácích i zahraničních trzích.

Podle Bubeníka rychlost, s jakou pandemie zasáhla finanční trhy a ekonomiky celého světa, překvapila každého. "Manažeři museli prakticky přes noc přehodnotit priority, přeorganizovat týmy a přeorientovat se na situaci, kdy přinejmenším krátkodobě čelí prudkému poklesu poptávky. Prvořadou prioritou je vyrovnat se s tlakem na hotovostní toky," uvedl.

Deset manažerských posunů 1. čtvrtletí 2020 podle Bubenik Partners (abecední pořadí):

Martin Dell - generální ředitel Four Seasons Hotel Prague (předtím pracoval pro Four Seasons na havajském ostrově Maui; do ČR se vrátil po téměř dvou dekádách působení v hotelích po celém světě)

Petr Domin - generální ředitel slovinských papíren Vipap Videm Krško (předtím působil třicet let v nadnárodní společnosti Huhtamaki Oy)

Jean-Pascal Duvieusart - generální ředitel Home Credit International (od roku 2010 je akcionářem mateřské PPF Group; dříve působil mimo jiné 18 let v poradenské společnosti McKinsey and Company)

Klára Escobar - personální ředitelka MONETA Money Bank (předtím zastávala obdobnou pozici v Hello bank! ČR)

Zdenek Havlena - ředitel společnosti Pivovary Staropramen pro Česko a Slovensko (do společnosti se vrátil ze zahraničního angažmá v lednu 2017 na pozici finančního ředitele, od loňska působil jako komerční ředitel)

Tomáš Jelínek - člen představenstva Raiffeisenbank zodpovědný za oblast Markets & Investment Banking (v letech 2013 až 2020 finanční ředitel Raiffeisenbank, v bance pracuje od roku 2005)

Vítězslav Lukáš - generální ředitel ABB Česká republika (ve skupině pracuje od roku 1998, naposledy v pozici ředitele Robotika a automatizace, kterou zastává i nadále)

Magda Pokorná - ředitelka pro korporátní záležitosti developera Crestyl (přichází do skupiny z právní kanceláře Allen & Overy)

Vladek Šlezingr - generální ředitel české pobočky Atos IT Solutions and Services (dříve byl šéfem generálním ředitelem české pobočky IBM a následně členem vedení IBM Global Business Services pro celý region CEE)

Ladislav Veselý - generální ředitel Slevomatu (mezi lety 2018 a 2019 řídil provoz společnosti, dříve působil ve vydavatelství Economia a v Seznamu)