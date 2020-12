Bude na Štědrý den otevřeno? Obchody tápou, vše se může změnit na poslední chvíli

V České republice bude od pátku platit čtvrtý stupeň protiepidemického systému (PES). V něm je zakázán prodej o státních svátcích, kterým je i Štědrý den. Nouzový stav, na základě kterého vláda současná krizová opatření vydává, platí zatím do 23. prosince. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v pondělí ČTK sdělil, že pokud nouzový stav nebude pokračovat, budou v maloobchodě na Štědrý den platit standardní pravidla, tedy otevření do 12:00. V případě, že by Sněmovna schválila jeho prodloužení, vláda domluví režim na Štědrý den. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) bude vláda poslance o pokračování nouzového stavu žádat 22. prosince, řekl to Právu.

Hypermarkety Globus plánovaly na 24. prosince dopolední provoz, nyní společnost čeká na verdikt vlády. "Věříme, že k tomuto dojde co nejdříve, nikoli až příští týden. Zákazníci, ale i naši zaměstnanci i my ohledně zásobování bychom to přivítali. Rušit prodej ze dne na den, zejména pokud jsou 25. a 26. prosince svátky, není snadné," uvedla mluvčí Globusu Lutfia Volfová.

Obchody Albert počítají s tím, že budou na Štědrý den k dispozici do 11:45. Otevírací dobu o svátcích zveřejnily s předstihem, aby si zákazníci mohli nákupy rozvrhnout. "Víme totiž, že náhlé změny v otevírací době jsou pro veřejnost špatně čitelné a nejlepší otevírací doba je proto ta běžná, na kterou je zákazník zvyklý," uvedl mluvčí obchodů Albert Jiří Mareček.

Babiš v pondělí na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že na Štědrý den budou obchody do 12:00 otevřené. "Doufáme, že vláda nebude svoje rozhodnutí na poslední chvíli měnit, a to ani v případě prodloužení nouzového stavu. Bylo by to pro veřejnost zbytečně matoucí," dodal Mareček.

Sváteční provozní dobu představilo už dříve Tesco, které by mělo být 24. prosince otevřené do 11:00. On-line nákupy budou moci lidé využít do 23. prosince. Společnost bude prostřednictvím Svazu obchodu a cestovního ruchu apelovat na vládu, aby rozhodnutí o štědrodenním provozu neodkládala, uvedl mluvčí řetězce Tesco Václav Koukolíček.

Například Penny Market nechává své zaměstnance na Štědrý den doma, prodejny jsou zavřené. Stejně to bude i letos. Od 21. do 23. prosince ale prodlouží ve všech obchodech provozní dobu, otevřené budou od 07:00 do 22:00. Ve stejném termínu budou také všechny prodejny Lidl proti běžnému režimu v provozu do 21:00.

Globus plánuje od 17. prosince otevírací dobu prodloužit do 22:00, u vybraných obchodů do 23:00. Kaufland od středy posílí personální obsazení pokladen, od 21. do 23. prosince bude podle jeho mluvčí Renaty Maierl maximálně možné obsazení. Řetězec se zároveň podle Maierl rozhodl, že bez ohledu na další dění nechá prodejny na Štědrý den zavřené.

Unie zaměstnanců podporuje otevření obchodů na Štědrý den

Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb (UZO) se domnívá, že v této mimořádné a složité době by bylo vhodnější, aby prodejny mohly fungovat na Štědrý den jako za běžné situace do 12:00. Vyzývá vládu, aby vydávala jednoznačná a srozumitelná vyjádření. Upozornila, že i v nouzovém stavu platí zákoník práce. Na dotaz ČTK to dnes uvedl asistent komunikace UZO Martin Svojš.

Přestože UZO podle Svojše dlouhodobě podporuje uzavření prodejen o státních svátcích, v tomto případě podporuje otevření. Už například kvůli plánování směn. Jiný případ podle Svojše je, pokud některá společnost, jako například Penny Market, oznámila s dostatečným časovým předstihem uzavření obchodů na Štědrý den.