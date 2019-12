Češi a dárkové poukazy? Desetina voucherů propadne

Nejvíce voucherů se prodá v předvánočním období. Nejčastěji vyprší platnost poukazům do restaurací, případně na drobnější objednávky zboží, na které zákazníci zapomenou, řekla ČTK ředitelka portálu Slevomat.cz Marie Havlíčková. Poukazy s vyšší hodnotou si podle ní lidé víc hlídají, aby je včas využili.

Část propadlých voucherů tvoří i dárky, které dostávají lidé v práci. Vouchery propadají podle Havlíčkové z několika důvodů. Lidé si je ukládají na "tajná" místa a už je nikdy nenajdou, anebo plánují je využít, ale tak dlouho to odkládají, až vyprší platnost.

Někteří se snaží propadlé poukazy přesto uplatnit a svou nedbalost zakrýt výmluvou. Někdy jde o kuriózní případy. "Jako například ten, kdy zákazník prosil o prodloužení voucheru a přišel s tím, že ho dostal jako dárek v dárkovém balení, nechal ho někde ležet, přičemž ho pak sežral pes. Následně na to zapomněl, a když si vzpomněl, tak bylo pozdě a voucher nikde," řekla Havlíčková.

Asociace pro elektronickou komerci (APEK) ve čtvrtek uvedla, že tržby internetových obchodů by mohly o příštích dvou pondělcích přesahovat jednu miliardu korun. Celkem by mohli Češi utratit v e-shopech v předvánočním období 50 miliard korun. V týdnu od 9. do 15. prosince by se obraty mohly podle odhadů blížit až šesti miliardám korun.