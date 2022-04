Druhé Milostivé léto dopadne hůře než to první. Až o 70 procent

Pokud vláda vyhlásí druhé kolo Milostivého léta jen přes média a webové stránky zainteresovaných organizací, dá se očekávat, že výsledek bude stejný a moc lidí v exekuci šanci nevyužije.

„Většinu dlužníků musíme dotlačit k aktivní komunikaci. Musíme s nimi osobně, nebo alespoň po telefonu mluvit, protože více jak dvě třetiny z nich na písemné výzvy, e-maily, nebo sms zprávy nereagují,“ vysvětlil Jakub Zetek, provozní ředitel M.B.A. Finance, co je potřeba udělat, aby přiměli dlužníky platit své závazky. Pouhým zopakováním stejného postupu bude výsledek minimální. Podle něj by pomohla změna způsobu komunikace nebo navýšení pozitivní motivace, která by přiměla dlužníky jednat. Například by v druhém kole Milostivého léta mohla zafungovat osobní nabídka splátkového kalendáře.

V prvním kole Milostivé léta od října 2021 do ledna 2022 měli dlužníci možnost ukončit exekuci, pokud zaplatili jen jistinu dluhu plus poplatek 908 korun exekutorovi. Exekutorská komora uvedla, že se akce vztahovala na zhruba 400 tisíc z 1,2 milionu probíhajících exekucí, které jsou vedeny proti 720 tisícům lidí. Odhad neziskové organizace Člověk v tísni uváděl šanci oddlužení pro zhruba 300 tisíc lidí. Podle výsledků zveřejněných Exekutorskou komorou na konci března bylo zastaveno na 42 000 exekucí, které byly vedeny proti 15 000 občanů. To by znamenalo maximální úspěšnost zhruba 5 promile.

Častým důvodem nízkého zájmu dlužníků byl uváděn nedostatek peněz na zaplacení alespoň základního dluhu a poplatku exekutorovi. „Zdá se mi to jako lichý argument, protože například ze 173 tisíc exekucí vedených Pražským dopravním podnikem proti černým pasažérů bylo uzavřeno jen necelých 11 tisíc exekucí, což je něco přes 6 procent,“ vyjádřil Jakub Zetek pochyby nad vysvětlením, proč nebylo Milostivé léto úspěšnější. Podle něj se jistina těchto dluhů pohybuje okolo tisíce korun, což by neměl být pro nikoho neřešitelný problém. Zejména, pokud se tím zbaví celkového dluhu, který může přesahovat řádově desítky tisíc korun.

Objevily se také názory zdůvodňující nízký zájem dlužníků jejich malou informovaností. Jak se lze přesvědčit z monitoringu médií, Milostivé léto bylo jedním z nejmedializovanějších témat a v průběhu jeho konání se mu věnovalo na 2900 příspěvků.

Podle Zetka je velkým faktorem rezignovanost dlužníků. „Nereagovali v době, kdy jejich exekuce vznikaly a nereagují ani ve chvíli, kdy mají možnost je ukončit,“ popsal dlouholetou zkušenost s inkasem pohledávek pro renomované firmy.

Řešením by bylo působit preventivně a zamezit vzniku bagatelních exekucí povinností vymáhat pohledávky prostřednictvím mimosoudního inkasa. Protože v soudním procesu a exekuci výrazně narůstá příslušenství, které v mnoha případech násobně převyšuje původní dlužnou částku.