Hrozí silná inflace. Po pandemii Čechy zachvátí nevídaná nákupní mánie

Tyto peníze Češi hromadí ze svou důvodů. Zaprvé, kvůli zavření obchodů, restaurací či omezené možnosti cestování nemají pořádně kde a za co všechny své úspory utratit. Zadruhé, obávají se zhoršení své vlastní finanční situace, zejména pak vyhazovu ze zaměstnání.

Až pandemická situace odezní, což díky postupující vakcinaci u nás i v zahraničí může nastat už později na jaře, nejpozději ve druhé polovině letošního roku, Češi ve velkém začnou utrácet, jak předpokládá Česká národní banka. Celou ekonomiku to řádně „nakopne“. To proto, že budou po dlouhých měsících izolace natěšení na setkávání se s přáteli, nakupování v kamenných obchodech či na návštěvy nyní uzavřených fitness center, kaváren, kin či divadel. Také po otevření ekonomiky zmírní jejich obava ze zhoršení vlastní finanční situace, protože rychle uvidí, že hospodářství zase „šlape“, takže i riziko jejich vyhazovu klesá.

Navíc k uvedené sumě 120 miliard získají dohromady dalších 80 miliard, vypočítává Česká národní banka. A to díky zrušení superhrubé mzdy, které platí od letoška a vlastně znamená snížení daně ze mzdy pro miliony zaměstnanců.

Dohromady tedy podle centrální banky bude mít po otevření ekonomiky česká střední třída k dispozici 200 miliard korun z odložených nákupů. Ty podle všeho „vrhne“ do ekonomiky, což způsobí její rekordní růst. A také to ovšem může způsobit citelné zdražování, inflaci. To by mohlo ještě umocnit očekávanou mánii po otevření ekonomiky. Kdo totiž bude v obchodech po otevření ekonomiky co nejdříve, ještě bude nakupovat za ceny akčních nabídek, sloužících jako lákadlo k návratu k nákupu v kamenných obchodech, či bude nakupovat obecně za nižší, inflačně ještě nezvýšené ceny. Kdo dříve přijde, ten dříve – a levněji – mele. A možná dojde i nějakou tu facku či tahanici o poslední kus akčně nabízeného zboží.