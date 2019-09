Krok do budoucnosti: Škoda Auto zahájila výrobu modelu Superb iV. Kolik bude stát?

Superb iV je prvním sériově vyráběným modelem automobilky s plug-in hybridní technologií. Automobilka jej oficiálně představila před týdnem na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem společně s plně elektrickým vozem Citigo iV. Cena vozu Superb iV bude začínat na 876.900 korunách a první vozy dorazí k zákazníkům začátkem příštího roku.

"Zahájení sériové výroby vozu Škoda Superb iV představuje velký krok do budoucnosti," uvedl člen představenstva automobilky pro výrobu a logistiku Michael Oeljeklaus. Uvedl, že v roce 2030 se očekává na celém světě prodej asi 40 milionů kusů elektromobilů.

#SKODA begins serial production of the #SUPERBiV at its Kvasiny plant. The plug-in hybrids are built on the same production line as models with a conventional powertrain. The carmaker has invested approximately 12 million euros in renovation work. pic.twitter.com/ommpHV8R3X