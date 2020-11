Neoprávněná dotace pro Penam? Vláda ji bude chtít od Agrofertu zpět, řekl Havlíček

Server iROZHLAS.cz v úterý informoval o tom, že Evropská komise s konečnou platností dotaci neproplatí. Podle Bruselu nebyl projekt inovativní. Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka ČTK sdělil, že firma na unikátnosti linky trvá. O výsledku prověřování nemá žádné informace, nikdo s firmou žádné řízení nevedl a nekontaktoval ji. Penam patří Agrofertu od roku 2004. Majitelem byl premiér Andrej Babiš (ANO), později firmu vložil do svěřenských fondů.

Podle Havlíčka rozhodnutí Bruselu ještě není definitivní. "Je tam možnost podání nějakého znaleckého posudku. Ale jestliže Evropská komise definitivně rozhodne, že to pro ni nebude akceptovatelné, tak to jde standardně přes finanční úřad a Agrofert to musí vrátit. Tam není jiná cesta, odpustit se to nedá. Takhle se chováme ke každé firmě," řekl Havlíček.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) v týdnu serveru Seznam Zprávy potvrdila, že její úřad dostal auditní zprávu, podle níž EK neproplatí dotaci na novou toastovou linku v Pekárně Zelená louka. Nicméně vrácení peněz nebudou české úřady podle ní zatím vymáhat. Ministryně to odůvodnila tím, že zatím nemají oficiální překlad do češtiny a poté, co přijde, je tříměsíční lhůta na vypořádání se s podněty, které zpráva EK obsahuje. Současně nevyloučila to, že se Česko proti verdiktu odvolá. Tím se termín opět prodlouží.

"Nikdo nás ani nekontaktoval s tím, že bychom měli cokoli vracet. Rozhodně se k tomu ani nechystáme," sdělil ČTK Hanzelka.

Že projekt Penamu na linku na toastový chleba nebyl inovativní, podle bruselských úředníků potvrdily tři nezávislé posudky, které se zmiňují v aktuálním rozboru ke střetu Babišových zájmů zaslaném v říjnu do Prahy. "Komise nadále trvá na tom, že projekt neměl být ze strany českých orgánů vybrán a že je nezpůsobilý pro spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj," napsal podle serveru iROZHLAS Brusel. České úřady podle něj mají projekt Penamu zrušit.

Firma trvá na tom, že dodržela podmínky pro získání dotace, pochybení podle Hanzelky nezjistila ani kontrola ministerstva průmyslu a obchodu. "Technologie obsahuje unikátní přírodní pšeničný kvas, vakuové hnětení těsta a 'clean room' pro ultra čisté výrobní prostředí," vysvětlil mluvčí. Výsledkem jsou podle něj zdravější, vláčnější a chutnější toasty bez konzervantů.

Podle webu žádala Pekárna Zelená louka o evropskou dotaci pro továrnu v Herinku u Prahy před pěti lety, výběrem ministerských úředníků prošla jen těsně. Projekt zdravějších a chutnějších toastů bez konzervantů získal 65, respektive 63 bodů a minimum bylo 60. Penam tak peníze na stavbu linky na výrobu toastového chleba získal z české státní pokladny. Evropská komise loni v prosinci projekt vyhodnotila jinak, podle nezávislých expertů, které oslovila, projekt nebyl inovativní, a nesplnil tedy hlavní kritérium výběru. Dali by mu maximálně 30 bodů.