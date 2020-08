Nový šéf Škoda Auto se sešel s předákem Povšíkem, ocenil práci odborů

Schäfer se stal předsedou představenstva v pondělí 3. srpna. Odbory Škody Auto jsou známé svými úspěchy při vyjednávání růstů mezd.

Schäfer s Povšíkem probírali mimo jiné právě systém zastupování zaměstnanců odbory. "Je to skvělý systém, který funguje mimořádně dobře, je to příkladná partnerská spolupráce, která má společný cíl vést tento podnik nadále úspěšným směrem," řekl Schäfer týdeníku.

Schäfer uvedl, že komunikace s odbory bude pro něj prioritou. "Komunikace mezi partnery je důležitá vždy. Podle toho jsem se choval v celém svém profesním životě, tedy pravidelná diskuse a výměna názorů, občas se musíme i trochu pohádat. Ale na závěr se počítá vždy společný cíl a výsledek," řekl Schäfer.

Zaměstnanec je podle něj vždy ústředním bodem. "Snad o mě něco vypovídá, že v mé minulé pozici jsem byl nazýván předsedou pro lidi. Zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu Škoda Auto," uvedl nový šéf.

Thomas Schäfer, #SKODA's new CEO, visited the ŠKODA Museum in #MladaBoleslav for the first time. He was impressed by the 125 years of history and the highlight of his tour was the Voiturette A.

Full post ➡️ https://t.co/Ruq9TeJj8D pic.twitter.com/TN1M6VaDtQ