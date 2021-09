Obce zasažené tornádem budou moci žádat o dotace na obnovu majetku

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) spustí příjem žádostí do programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 1. října. ČTK to dnes sdělil mluvčí resortu Vilém Frček. Úřad poskytne dotace až do výše 90 procent skutečně vynaložených uznatelných nákladů. Z programu budou zároveň lidé moci získat finance na opravu poškozených náhrobků.