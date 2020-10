Opatření proti koronaviru nezasáhnou svatby 10. října. Jde o "magické" datum

Wedding Design má na druhou říjnovou sobotu naplánované tři svatby. "Měli jsme velké obavy, že opatření týkající se svateb začne platit hned po volbách, které se konají tento víkend. Obrovsky se nám ulevilo, že to bude až od 19. října," řekla. Například radnice Prahy 1 má podle Martina Šebesty z tiskového oddělení na 10. října nahlášených deset svateb. V Praze 2 jsou podle mluvčí městské části Andrey Zoulové naplánovány čtyři sňatky. Zástupci úřadů to uvedli na dotaz ČTK.

Na svatbách bude moci od 19. října být maximálně 30 lidí. Opatření bude platit do konce nouzového stavu, tedy začátku listopadu. Podle Fryčové je 30 účastníků málo, svatby podle ní bývají větší. Je to ovšem lepší než jarní omezení na deset lidí, kdy se do počtu nevešel fotograf, řekla. Její agentura už nyní se snoubenci neplánuje pouze tradiční dvě varianty sňatku tzv. suchou a mokrou. Za současné situace je podle Fryčové nutná větší flexibilita, počítá se tedy i s možností menšího počtu hostů.

Vlivem pandemie agentura Wedding Design musela upravit také smluvní podmínky. Podle Fryčové nestačilo obecné ustanovení o vyšší moci. Bylo nutné specifikovat okolnosti zrušení svatby a následného postupu, například vracení záloh. Agentura pořádá také kurzy pro koordinátory i nevěsty. Ty se podle Fryčové budou nyní konat prostřednictvím Skypu.

V České republice letos v prvním pololetí podle Českého statistického úřadu výrazně ubylo sňatků. Od dubna do června byl jejich počet meziročně zhruba poloviční.