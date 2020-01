Pilsen Steel propouští stovky lidí, úřad práce zřídil ve firmě mobilní kancelář

Plzeňské hutě a kovárny Pilsen Steel, které jsou od loňského června v konkurzu a přes rok nevyrábějí, má opustit 475 lidí a ve firmě jich má zůstat necelých 50. Naposledy dostali část mzdy za srpen. Většinou podepisují dohody, potvrdila ČTK pracovnice personálního oddělení podniku, který dluží věřitelům miliardy korun.

Lidé musí nejprve vrátit pracovní pomůcky do výdejny, dále musí mít potvrzení ze mzdového oddělení. Po podpisu dohody o ukončení pracovního poměru je vezme úřad práce do evidence nezaměstnaných. Díky tomu by mohli asi do 20 dnů obdržet od úřadu práce 65 procent tříměsíčního odstupného. Museli ale přerušit brigády a hned poté, co obdrží rozhodnutí o kompenzaci, se mohou nechat zaměstnat u jiné firmy.

"Peníze potřebujeme, proto jdeme na dohodu," řekl jeden zaměstnanec. Podle něj se všechny úřednice snaží lidem už od 06:00 všemožně pomáhat, ale organizace mohla být výrazně lepší. Část lidí byla pozvaná na konkrétní hodinu, hodně jich přišlo už hned ráno v 07:00. "Chci to mít za sebou, abych odtud co nejrychleji vypadl," řekl další dělník.

Podle ředitele plzeňského úřadu práce Zdeňka Novotného přijde hlavní vlna propouštěných dnes. Pracovnice úřadu, kteří mají být v podniku do 13:00, jsou jim připravené pomáhat třeba až do večera. "Ve středu tu budeme od 13:00 minimálně do 18:00, ale pravděpodobně to ještě 31. ledna a v další termíny podle potřeb personálního oddělení" uvedl. Podle Novotného přistupuje většina lidí na dohodu, ale někteří si počkají na výpovědi, což jim ale podle odborů znemožní získat kompenzaci odstupného.

Německá skupina Maxe Aichera, potenciální kupec firmy, si chce nechat jen 50 lidí. Kupní smlouva s ní by měla být uzavřená v nejbližších dnech, poté ji ještě musí schválit soud.

Za mzdy, které firma lidem dluží od září, už nemůže úřad práce vyplatit nic, protože už pracovníky uspokojil loni na jaře. "Budou je muset chtít po insolvenčním správci v rámci konkurzního řízení. Ale ve firmě nic není," uvedl vedoucí regionálního pracoviště OS KOVO Ivo Kužel. Zatím není zveřejněné, za kolik Max Aicher firmu koupí. "Ale ty peníze stejně nebudou stačit, pohledávky věřitelů za firmou jsou šílené," uvedl Kužel. Z výtěžku konkurzního řízení podle jeho odhadů zbudou jednotky procent dlužných výplat, ale až po ukončení konkurzu.

"Vyřízení všech papírů trvá přes dvě hodiny," uvedl 52letý Pavel Kriegelstein. Jeho 58letý kolega Jan Petrich, který pracovat ve firmě 42 let, uvedl při prohlížení prázdných hal, že je mu líto spoušti, v niž se za deset let proměnil prosperující podnik. Podle něj se ve firmě dlouho neinvestovalo a nyní je to skanzen.

"S penězi na tom nejsme nic moc, brigády byly jenom zalepováním," uvedl Kriegelstein. Úřad práce si s ním domluvil schůzku na pátek, kdy ho informuje o možnostech nového zaměstnání, kolega přijde 31. ledna. Novému kupci moc nevěří. Obávají se, aby s minimem lidí, které si nechal, nešly haly k zemi. "Jsou tu provozy, které by se daly rozběhnout rychle, třeba modelárna," uvedl Petrich. Oba potvrdili, že v hutní či kovárenské branži v širokém regionu žádná volná místa neseženou.

"Přijde mi to, že nás chtějí dostat rychle pryč," uvedl další zaměstnanec. Podle něj bylo ráno ve firmě 200 lidí a když ten dav někteří viděli, odešli.