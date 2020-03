Praha chce kvůli koronaviru odložit nájemcům platbu nájmů v městských domech

ČTK to dnes řekl radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09). Vláda kvůli ohrožení koronavirem rozhodla s účinností od dnešních 06:00 o uzavření obchodů s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších.

"Opatření vlády ke zvládnutí situace jsou velice přísná, z mého pohledu k úspěšnému zvládnutí epidemiologické situace však nezbytná. Jsem si nicméně vědom, že řada opatření v rámci ochrany veřejného zdraví bude mít i fatální dopady do řady podnikatelských činností," řekl Chabr.

Přesné podmínky odkladu magistrát nyní připravuje. Chabr nevyloučil, že by v některých případech mohlo dojít k odpuštění nájmů po dobu trvání vládních opatření. "Abychom předešli tomu, ze tato zdravotnická krize bude mít likvidační dopad na ekonomické činnosti ve městě," řekl.

O odložení nájmů budou jednat pražští radní. "Navrhnu na nejbližším jednání městských orgánů odložení splátek nájemného po dobu trvání karenčních opatření," řekl Chabr. Radní mají pravidelné jednání naplánováno na pondělní dopoledne.

V Česku jsou kromě zmíněných obchodů uzavřeny restaurace. Platí také zákaz vstupu cizinců z 15 zemí zasažených koronavirem do Česka a naopak Češi nesmí cestovat do těchto zemí, výjimka platí pro řidiče zásobování nebo záchranáře. Hranice bude možné přejít na vybraných přechodech. V platnost vstupuje zákaz vstupu do bazénů.

Počet případů nákazy novým koronavirem v Česku se k dnešním 07:45 zvýšil na 150, během noci přibylo devět nových pacientů. Testům se dosud podrobilo 3094 lidí. Nejvíce případů - 58 je v Praze, následuje Středočeský kraj s 21 případy a Ústecký kraj se 17 pozitivními testy.