Přes 500 zaměstnanců OKD odejde dohodou, dostanou vyšší odstupné

Od společnosti OKD převzalo Diamo od 1. ledna spolu s utlumovanými doly Lazy, Dukla, Staříč a Frenštát také 749 zaměstnanců. Z nich si 200 nechá pro útlumové práce a zahlazování následků dolování, ostatní v podniku skončí. OKD už chystá také ukončení těžby černého uhlí v dolech ČSA a Darkov.

Od 5. do 11. ledna absolvovalo pohovory u čtyřčlenných komisí 530 lidí na pěti místech v OKD, všichni zvolili možnost odejít dohodou k dohodnutému datu 31. ledna. Odstupné dostanou podle počtu odpracovaných let. Jde až o jedenáctinásobek měsíčního výdělku, při běžné výpovědi by to ale byl maximálně čtyřnásobek.

Propuštění zaměstnanci mají nárok také na státní příspěvek ke zmírnění sociálních dopadů útlumu hornictví. Pro horníky, kteří pracovali pod zemí, činí 8000 korun měsíčně, pro zaměstnance z povrchových pracovišť 5300 korun. Tato podpora se bude vyplácet tři měsíce až pět let podle odpracované doby a věku pracovníka.

"Se zbývajícími dvěma desítkami zaměstnanců, kteří se nedostavili, pohovor proběhne individuálně v náhradním termínu, případně dostanou výpověď (projednanou s odbory) poštou," uvedla Dronská.

Ředitel Diama Ludvík Kašpar uvedl, že i přes zhoršenou koronavirovou situaci byly pohovory bez komplikací. "Dostavila se drtivá většina pozvaných zaměstnanců a podle očekávání dali přednost ukončení pracovního poměru dohodou," uvedl Kašpar.

Diamo ve spolupráci s OKD už připravuje také druhou etapu převodů a propouštěcích pohovorů s pracovníky dolů Darkov a ČSA. "K 1. březnu 2021 přejde pod státní podnik Diamo dalších téměř 500 lidí a necelých 1300 lidí doly opustí," uvedla Dronská.

OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. Od března zůstanou na Karvinsku v provozu už jen doly ČSM-Sever a ČSM-Jih, kde má těžba skončit příští rok. Náklady na útlum dolů OKD do roku 2035 mají dosáhnout zhruba 15,6 miliardy korun. Jsou v tom zahrnuty i náklady na zajišťování báňské záchranné služby a státní příspěvek pro propuštěné zaměstnance.

Majitelem firmy je prostřednictvím své společnosti Prisko stát. Na konci roku pracovalo v dolech OKD i se zaměstnanci dodavatelských firem okolo 7000 lidí.

Na konci prosince bylo v kraji bez práce přes 45.000 lidí, nezaměstnanost činila 5,6 procenta a byla nejvyšší v Česku. Úřad práce nabízel více než 13.400 volných pracovních míst.