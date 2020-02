Propad české ekonomiky? Paradox. Někteří šéfové firem jsou rádi

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Růst české ekonomiky v letošním roce předpokládá 45 procent ředitelů významných českých firem, zatímco loni očekávalo růst ekonomiky 52 procent. Vyplývá to vyplývá to z pravidelného průzkumu poradenské společnosti PwC mezi 179 českými generálními řediteli. Naopak pokles očekává letos podle průzkumu 30 procent respondentů, zatímco loni to bylo 17 procent. Stabilní vývoj očekává čtvrtina manažerů.