SPD navrhuje snížit daň z příjmů firmám, které mají obrat do tří milionů

Jde o další z návrhů hnutí SPD, které v poslední době navrhlo například zvýšení daňových slev na poplatníka nebo zvýšení příspěvku na péči.

"Daňová zátěž v České republice patří mezi nejvyšší v Evropské unii, a navíc je nepřehledná," zdůvodňují poslanci SPD svůj návrh. "Snížení daně pro malé společnosti, jejichž roční příjem nepřesáhne částku tří milionů korun, umožní ušetřené finanční prostředky investovat do dalšího podnikání, které v konečném důsledku bude pozitivním přínosem pro českou ekonomiku," uvedli v důvodové zprávě.

Zdanění ostatních firem s příjmy nad tři miliony by zůstalo na 19 procentech. Dopad na státní rozpočet odhadují předkladatelé na méně než jednu miliardu korun. Do zákona navrhují vložit i přechodné ustanovení, které by umožnilo uplatnit nižší sazbu daně již za letošní rok. Změna by měla platit od 1. ledna příštího roku.

Návrh poslanců nyní dostane k projednání vláda. Bez ohledu na její stanovisko by se jím poté měli zabývat poslanci. Není jisté, zda to ve zbytku volebního období stihnou.