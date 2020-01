Sporná zakázka k dálničním známkám bude zrušena, oznámil Havlíček

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zakázka na IT systém k elektronickým dálničním známkách bude zrušena. ČTK to dnes sdělil vicepremiér a budoucí ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Uvedl, že personální otázky na ministerstvu začne řešit po svém pátečním uvedení do funkce. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) se původně na dodávce a provozu systému za 401 milionů korun dohodl s firmou Asseco Central Europe. Softwarová společnost ve středu oznámila, že je ochotná od smlouvy odstoupit bez náhrady.