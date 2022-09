Téměř třetina firem v Česku omezí v reakci na zdražování energií vytápění

— Autor: ČTK

Téměř třetina firem v Česku omezí v reakci na zdražování energií vytápění firemních prostor, tedy kanceláří nebo výrobních hal. Další čtvrtina plánuje, že bude investovat do úsporných energetických zařízení, která jsou méně energeticky náročná, například do úsporného osvětlení. Vyplývá to z průzkumu společnosti Edenred mezi 200 podniky v Česku.