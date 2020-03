Tripartita se shodla na delším ošetřovném a příspěvku na mzdy

Školy v Česku jsou od 11. března kvůli možnému šíření nákazy novým koronavirem zavřené. Řada rodičů musela zůstat s potomky doma. Zaměstnanci mohou z nemocenského pojištění získat ošetřovné. Činí 60 procent denního základu příjmu na devět dnů na děti do deseti let, u samoživitelek a samoživitelů až na 16 dní na školáky do 16 let. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) s nemocenským pojištěním ošetřovné nedostávají.

Ministerstvo práce navrhlo doplatit zaměstnancům ošetřovné za všechny dny, co zůstanou školy zavřené, a to na děti do 15 let. OSVČ by mohly dostat dávku 424 korun na den.

Podle Středuly panuje shoda na prodloužení ošetřovného, ale ne na nastavení. Věk dětí a výši náhrady po dobu uzavření škol, nebo po dobu trvání rozhodnutí vlády stanoví kabinet. Středula míní, že pokud bude stát ošetřovné doplácet, měl by hradit víc než 60 procent základu příjmu. Předák mluvil o 80 procentech. Se zvýšením věkové hranice u dětí pro ošetřovné odbory souhlasí. Dávku by měly dostávat pak všechny OSVČ, tedy i bez nemocenského pojištění.

Shoda byla podle šéfa ČMKOS také na "spoluúčasti státu" na mzdách pracovníků prodejen, restaurací a dalších provozoven, které vláda nařídila kvůli ochraně před koronavirem uzavřít. Zaměstnavatelé jim nyní platí celý výdělek. Vedení tripartity jednalo podle Středuly o tom, že by stát uhradil čtyři pětiny mzdy a zaměstnavatel pětinu. "Nebyl tu zásadní rozpor," řekl Středula.

Jednání o dalších opatřeních, mezi která patří zavedení kurzarbeitu, budou pokračovat. Vedení tripartity dnes diskutovalo "na dálku". Po jeho videokonferenci začalo mimořádné zasedání vlády, která by dnes mohla o ošetřovném či podílu státu na mzdách v uzavřených provozech rozhodnout.