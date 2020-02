Vláda schválila přesun státních agentur na jedno místo

Agentury CzechTrade a CzechTourism se přestěhují do státní budovy ve Štěpánské ulici v Praze, kde sídlí agentura CzechInvest. Přesun dnes schválila vláda, oznámil po jednání kabinetu vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Projekt do budoucna počítá se sloučením agentur CzechTrade a CzechInvest, podle Havlíčka to v příštích třech letech bude znamenat úsporu 138 milionů korun. Hospodářská komora navrhovanou formu spojení státních agentur kritizuje.