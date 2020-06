Záchrana Smartwings? Firma požádá stát o půjčku nebo garanci za 900 milionů

Předseda představenstva a spolumajitel Smartwings Jiří Šimáně v minulých dnech v médiích přitom uvedl, že firma bude potřebovat až dvě miliardy korun. Podle serveru se však nakonec bude ucházet přibližně o 900 milionů, a to formou státní půjčky nebo státní garance za komerční úvěr. Stát by za to měl získat místo v dozorčí radě, případně možnost do budoucna ovlivňovat strategii Smartwings.

Valná hromada společnosti se ve čtvrtek dohodla, že záchranu firmy budou při dohodě se státem financovat všichni akcionáři. Zároveň byl schválen finanční plán společnosti, který má vycházet ze závěrů expertní komise ministerstva dopravy. Jeho podobu však firma ani ministerstvo nekomentovaly. Smartwings patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Šimáně a Jaromír Šmejkal. Necelý poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost Citic Europe.

Podle serveru lidovky.cz se akcionáři zároveň shodli, že potřebují z vnějších zdrojů získat 1,8 miliardy. Vedle toho navíc chtějí vytvořit půlmiliardovou rezervu pro případ dalšího odstavení letadel při případné druhé vlně šíření koronaviru.

Zástupci vlády v minulých týdnech připustili, že by stát mohl dopravci pomoci, například formou úvěru, garance za komerční půjčku, nebo i odkupem celé společnosti. Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) koncem května uvedl, že Smartwings jsou strategickou firmou, preferuje však řešení v rámci společnosti a případný odkup firmy je až poslední variantou. Samotná společnost uvedla, že nemá zájem o majetkový vstup státu do společnosti. Opozice případnou státní pomoc kritizuje. Podle ní firma není strategickým podnikem.

Skupina Smartwings loni na svých linkách přepravila 8,2 milionu cestujících. Oproti roku 2018 to bylo o 7,9 procenta méně. Důvodem oslabení byly problémy s odstavenými Boeingy 737 MAX, které mají po celém světě zakázaný provoz.

Nyní skupina čelí finančním problémům kvůli propadu zájmu o cestování v důsledku koronavirové krize.