Zimní sezóna se blíží: CzechTourism bude lákat cizince do ČR, dá na to 17 milionů

Novinek se dočká obsah webu Kudyznudy.cz a jeho část zaměřená na hory. Lidé tu najdou sněhové zpravodajství, ceny skipasů nebo tipy, kam vyrazit na běžky či brusle. Na virtuální tiskové konferenci to dnes řekl ředitel CzechTourism Jan Herget.

Pro Slovensko, Německo, Polsko a Rakousko CzechTourism chystá on-line kampaň na sociálních sítích a na zpravodajských a cestovatelských webech. Na propagaci skiareálů na okolních trzích je připraveno osm milionů korun, kampaň bude odkazovat na webovou stránku visitczechrepublic.com.

Na podporu zimy v České republice v Dánsku a Nizozemsku má CzechTourism vyhrazeno devět milionů korun. Kampaň bude oslovovat potenciální návštěvníky v televizním i rádiovém vysílání, na internetu i billboardech.

"V Dánsku jsme již propagaci Česka jako ideální zimní destinace zahájili billboardovou kampaní v kodaňském metru a na vlakových nástupištích. Billboardy bychom v druhé polovině října měli oslovit asi 3,5 milionů Dánů," doplnil Herget.

Cizinci na českých horách tvoří podle Knota 15 až 20 procent návštěvníků v závislosti na lokalitě a období. Podle CzechTourism do českých skiareálů přijíždí nejvíce lyžařů z Německa a Polska. Nejsilnějším měsícem pro návštěvy je únor. Stejně jako v ČR i v sousedních státech jsou jarní prázdniny. Navíc bývá nejstabilnější počasí. Například loni do Krkonoš v prvním čtvrtletí přijelo 125.000 turistů ze zahraničí, což bylo 33 procent ze všech návštěvníků. Oproti předchozímu roku se jejich počet mírně zvýšil. Nejvíce do této oblasti jezdí turisté z Německa, Polska, Slovenska a Nizozemska, sdělila ČTK mluvčí CzechTourism Ivana Vejvodová.

Uplynulá zimní sezona v horských střediscích v ČR byla co do návštěvnosti podle Asociace horských středisek ČR (AHR) nejslabší za posledních šest let. Provozovatelům skiareálů nepřálo počasí, teploty byly nadprůměrně vysoké a kvůli koronaviru museli sezonu předčasně ukončit. Sezona tak byla ve srovnání s tou předchozí o 24 dnů kratší.

Letní návštěvnost v horských střediscích v posledních letech rostla zhruba o pět procent. Letos o prázdninách návštěvnost českých hor vzrostla meziročně v průměru o 15 procent. Běžně ale trvá od května do října a kvůli koronaviru a souvisejícím opatřením byla podle AHR podprůměrná.

Skiareály v Česku dají miliony na hygienu a bezpečnost

Tuzemská zimní střediska kvůli šíření koronaviru dají miliony korun do hygienických a bezpečnostních opatření. Jeden skiareál do nich investuje několik se tisíc korun. Ceny skipasů se ale prakticky nezmění. Na dnešní virtuální tiskové konferenci to řekli ředitel Asociace horských středisek (AHR) Libor Knot a prezidentka asociace Kateřina Neumannová. Zároveň má asociace zpracovaný plán připravenosti a semafor bezpečnostních a hygienických opatření, která budou na horách platit, dodali.

Sada opatření, kterou asociace připravila, je založena na vládních nařízeních. Podle Neumannové je asociace také konzultovala s hygieniky z ministerstva zdravotnictví. "Přestože je pobyt na horách bezpečný, chceme poprosit i samotné návštěvníky, aby tato opatření dodržovali a nezapomínali na osobní odpovědnost. Naše zdraví leží v rukou všech," řekla.

Značení rozestupů bude u pokladen a nástupištích, střediska budou samozřejmě zajišťovat dezinfekci vnitřních i vnějších prostorů, kabiny lanovek budou častěji větrat, počítají s kontrolou zakrytí dýchacích cest návštěvníků. Lidé se dočkají nových možností on-line nákupů i plateb. Úpravy se dočká organizace v lyžařských školách i pojetí zábavních akcí, popsal ředitel AHR Libor Knot.

Zástupci asociace dále upozornili, že v České republice je 98 procent lanovek otevřených a jízda je kratší než devět minut. Riziko nákazy je tak nízké. Sněhové podmínky a provoz jednotlivých areálů mohou lidé sledovat na portálu holidayinfo.cz.

