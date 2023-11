Česko nyní dováží více než polovinu plynu z Ruska, říkají data rakouské plynárenské společnosti

Třeba tento pátek činil dovoz ruského plynu 54,4 procenta celkového dovezeného objemu. V sobotu pak 55,1 procenta. Vyplývá to z údajů Gas Connect Austria, rakouské plynárenské společnosti zaměřující se na přepravu a distribuci plynu (viz zde: graf zachycující přeshraniční průtoky plynu ve středoevropském regionu v megawatthodinách denně konkrétně pro sobotu 25. 11. je také níže).

A taková situace – kdy do Česka proudí desítky, a nikoli jednotky procent ruského plynu – panuje prakticky soustavně od počátku letošního října. Pokud se ale dovoz ruského plynu rozpočítá nikoli na poslední zhruba dva měsíce, nýbrž na celý rok, je podíl dováženého ruského plynu docela pochopitelně jen v jednotkách procent. Protože od ledna do konce září byl dovoz ruského plynu vskutku nulový. Takže tato skutečnost citelně snižuje celoroční průměr.

Bližší vysvětlení mapky níže: do Česka letos teče plyn přes Krušné hory (z terminálů na zkapalněný plyn, z Norska,...) a přes Lanžhot. Od začátku letoška až do konce září přitékal pouze přes Krušné hory. Od začátku října je to však i přes Lanžhot. Z mapky je patrné, že jen těžko může jít o jiný plyn než ruský. Do Lanžhotu přitéká přes Slovensko a Ukrajinu, případně přes Slovensko a Maďarsko, které má ovšem svůj plyn opět z Ruska (černomořskou cestou).

EuroZprávy.cz už o víkendu upozornily na informaci, že ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela v sobotu zjevně v reakci na debatu na sociálních sítích potvrdil, že Česko obnovilo dovoz plynu z Ruska.

Podle těchto informací od začátku letošního října plyn na hraniční stanici Lanžhot už neteče z Česka na Slovensko jako předtím, ale ze Slovenska do Česka. A to v objemu až 100 gigawatthodin denně dle dat Bloombergu. Znamená to tedy, že Česko bez výraznějšího zájmu médií obnovilo svůj dovoz ruského plynu. Výrazných až čtyřicet procent do Česka dováženého plynu je nyní právě ruského původu. Uvedl redakci ekonom Lukáš Kovanda.