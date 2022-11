Čím plnit dárkové krabičky? 3 typy dekoračních výplní

Americký prezident Joe Biden dnes podle 75 let trvající tradice před Bílým domem omilostnil dva více než 22 kilogramů vážící krocany, kteří tak na Den díkůvzdání neskončí na pekáči coby součást slavnostního pokrmu. Při ceremoniálu, jenž se konal za slunečného ale chladného počasí, prezident ve svých charakteristických pilotních slunečních brýlích, vtipkoval i o nedávných volbách do Kongresu, v nichž si demokraté vedli lépe, než předpovídala řada průzkumů. Později byl do Bílého domu také doručen vánoční stromeček.