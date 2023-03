Credit Suisse stále pomáhá bohatým Američanům vyhýbat se daním, uvedla CNBC

Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi dnes přijel do Záporožské jaderné elektrárny, uvádějí tiskové agentury. V době přetrvávajících obav z možné jaderné havárie jde o Grossiho druhou návštěvu tohoto Ruskem okupovaného zařízení na jižní Ukrajině. Po příjezdu do elektrárny Grossi sdělil ruským tiskovým agenturám, že se snaží navrhnout realistická opatření k ochraně atomové elektrárny před boji, která by byla schůdná pro všechny strany.