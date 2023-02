EU díky obnovitelným energiím ušetřila miliardy eur za dovoz plynu

"Díky rostoucí kapacitě a příznivým povětrnostním podmínkám vyrobila větrná a solární energetika od začátku války rekordní množství elektřiny v EU,“ uvedl think-tank Ember Climate.

Podle této anylýzy vyrobila EU od března 2022 do konce letošního ledna o deset procent více větrné a solární energie než ve stejném období let 2021 až 2022. To znamená, že více než pětina (23 procent) elektřiny v EU vzešla ze solárních a větrných zdrojů, což je nejvyšší dosud zaznamenaný podíl.

Celkem bylo vyrobeno navíc 50 terawatthodin elektřiny. Podle zprávy by EU musela za stejnou částku dovézt 90 terawatthodin plynu, což by stálo dvanáct miliard eur. Think-tank uvedl, že výpočet vycházel z průměrných cen za sledované období.

Dovoz plynu do EU podle analýzy celkově klesl o pět procent. Ruský plyn nyní tvoří 16 procent dovozu, před invazí na Ukrajinu to bylo 40 procent. Nahrazení fosilních paliv větrnou a solární energií je pro EU jediným způsobem, jak dosáhnout trvalé energetické bezpečnosti a nezávislosti, uzavírá zpráva společnosti, která přechod na obnovitelné energie prosazuje.