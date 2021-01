"Je to katastrofa." Skotští rybáři musí kvůli brexitu omezit vývoz do EU, přicházejí o zákazníky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Mnoho skotských rybářů se kvůli nárůstu byrokracie po přechodném období po brexitu rozhodlo zastavit vývoz do zemí Evropské unie. Když byla Británie součástí EU, nebyl problém dodat čerstvě vylovené langusty či hřebenatky už další den do obchodů ve Francii i jinde, to ale už teď nejde. Část rybářů agentuře Reuters řekla, že jejich podnik tyto dodatečné požadavky možná neustojí.