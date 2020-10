Londýn čeká masivní propouštění, varuje pohostinské sdružení

Dopis sdružení UKHospitality odešel podle Sky News 24 hodin předtím, než britská vláda nová opatření dnes oznámila. Londýn bude zařazen do prostředního ze tří stupňů nového systému varování, značícího vysoké riziko nákazy covidem-19. To mimo jiné znamená, že v hlavním městě se spolu nebudou moci ve vnitřních prostorech scházet členové více domácností a schůzky budou zakázány i v hospodách a restauracích.

Nichollsová v dopise píše, že by to pro pohostinství znamenalo velké škody, pokud zároveň nezíská další finanční podporu. "Pokud ne, budeme svědky katastrofálního zavírání podniků a rozsáhlých ztrát pracovních míst v hlavním městě už 1. listopadu," uvedla. "Masivní ztráty zaměstnání - možná až do 250.000 jen v samotném Londýně - budou nevyhnutelné," dodala.

Although the big news this morning has been London, the whole of Essex, north-east Derbyshire, Erewash, Chesterfield, Barrow-in-Furness and York also enter Tier 2. Huge hit to many community pubs, rural restaurants and hotels who may not survive - sig restrictions & no support