Lufthansa odstaví 95 procent letadel, Austrian Airlines pozastavily pravidelné lety

"Šíření koronaviru přivedlo globální ekonomiku i naši společnost do nebývalého stavu nouze," uvedl Spohr. "V současnosti nikdo nedokáže předpovědět důsledky," dodal. Skupina Lufthansa se podle něj soustředí na repatriační lety a na udržení dodavatelských řetězců pro jiná odvětví.

Do skupiny Lufthansa patří aerolinky Swiss, Austrian či Brussels Airlines. Skupina vykonala a naplánovala úhrnem 140 repatriačních letů. "Kromě toho děláme vše, co je v našich silách, abychom posílením kapacity nákladní dopravy zajistili, že se dodavatelské řetězce mnoha tisíc podniků nerozpadnou," řekl Spohr.

Největší letecký koncern v Evropě jednal s německou vládou o poskytnutí hotovosti, včetně zvláštních půjček od státní banky KfW. "Čím déle krize bude trvat, tím spíše nelze zaručit budoucnost leteckého odvětví bez státní pomoci," konstatoval šéf Lufthansy.

Za poslední týdny koncern zvýšil objem hotovosti o 600 milionů eur na 4,3 miliardy eur. Kromě toho Lufthansa nevyčerpala úvěrové linky v objemu 800 milionů eur.

Skupina zvažuje získat další hotovost prostřednictvím zpětného pronájmu svých strojů. "Vlastníme 86 procent letadel ze své letky, která je z valné většiny nezadlužená a má účetní hodnotu deset miliard eur," řekl finanční ředitel Ulrik Svensson.

Výkonná rada společnosti si sníží plat o 20 procent. Firma dnes také uvedl, že konsolidovaný čistý zisk Lufthansy se loni snížil o 44 procent na 1,2 miliardy eur, zejména kvůli zvýšení ceny paliva a znatelnému zpomalení ekonomiky, zejména na domácích trzích.

Na vídeňském letišti dnes ráno přistál let rakouské společnosti Austrian Airlines, kterým tyto aerolinky kvůli pandemii koronaviru přinejmenším do 28. března ukončily provoz pravidelných linek.

Firma na twitteru napsala, že přerušení letů neznamená konec. "Není to sbohem, uvidíme se později. Vrátíme se!" napsaly aerolinky. Společnost sice pravidelné lety ukončila už ve středu, výjimkou ale byl noční let z Chicaga, který z amerického velkoměsta odstartoval ve středu večer a dnes krátce po osmé ranní přistál ve Vídni.

This is no goodbye, it's a see you later. We'll be back! 🛫✌️ https://t.co/dbgxBvJOri