Lufthansa ruší bezplatné občerstvení v turistické třídě, místo čokoládové tyčinky bude salát

"Naše dosavadní nabídka občerstvení v turistické třídě často nesplňuje očekávání zákazníků," zdůvodnila krok členka představenstva Lufthansy Christina Foersterová.

Místo nejoblíbených sendvičů a čokoládových tyčinek si cestující budou moci vybrat salát nebo müsli. Firma nabídku upravuje podle připomínek zákazníků. Pasažéři Lufthansy a Swiss Airlines dostanou také láhev vody zdarma.

Starting spring 2021: Selected, high-quality food and beverages for purchase at @Lufthansa, @FlySWISS & @_austrian in Economy Class on short- and medium-haul flights. https://t.co/l2nbbqLk4n pic.twitter.com/1JyGcOiydm