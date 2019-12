Prodej nových aut v EU roste, jedničkou na trhu je Volkswagen

S výjimkou Británie, kde prodej nových osobních aut o 1,3 procenta klesl, zaznamenaly nárůst prodeje všechny velké evropské trhy. V Německu růst činil 9,7 procenta, ve Španělsku 2,3 procenta, v Itálii 2,2 procenta a ve Francii 0,7 procenta.

V České republice prodej nových aut v listopadu meziročně vzrostl o 4,6 na 20.163. Od ledna do listopadu ale prodej meziročně o 6,3 procenta klesl a činil 231.208 vozů.

V celé Evropské unii prodej nových aut od ledna do listopadu klesl meziročně o 0,3 procenta na 14,12 milionu. Díky příznivým výsledkům za uplynulé tři měsíce se téměř vrátil na úroveň ve stejném období předchozího roku. Na pěti velkých evropských trzích prodej klesal, zejména ve Španělsku (o 5,7 procenta) a v Británii (o 2,7 procenta). Jediným velkým trhem v EU, který od ledna do listopadu vykazuje růst, je Německo, a to o 3,9 procenta.

Pozici jedničky na evropském trhu si nadále drží skupina Volkswagen, která v listopadu zvýšila prodej meziročně o 13,4 procenta na 301.524 aut. Podíl Volkswagenu na trhu pak činil 25,6 procenta. Součástí Volkswagenu je i česká Škoda Auto, které v listopadu klesl prodej o 1,2 procenta na 58.847 vozů. Škoda měla na trhu EU v listopadu pětiprocentní podíl.