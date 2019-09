Refundace zákazníků Thomas Cook se protáhne, varuje letecký úřad

CAA oznámil, že příští týden spustí nový internetový platební systém, jehož prostřednictvím mají dostat zpět peníze do 60 dnů od podání žádosti ti zákazníci, kteří zájezd zaplatili jinak než inkasně. Zhruba 100.000 klientů, kteří služby zbankrotované cestovní kanceláři uhradili z účtu, by se mělo náhrady dočkat do 14 dnů.

Dnes by mělo být vypraveno celkem 53 letů, jimiž se do Británie vrátí 8000 klientů společnosti Thomas Cook. Podle CAA byly zatím repatriovány dvě třetiny poškozených zákazníků. V době krachu bylo s firmou na dovolené kolem 600.000 lidí, z toho zhruba 150.000 z Británie a 140.000 z Německa.

Podle britské vlády přijde refundace zrušených rezervací na 420 milionů liber (12,2 miliardy Kč), desítky milionů se zaplatí hoteliérům a na zhruba 100 milionů vyjde tisícovka charterových letů, jimiž se klienti zbankrotované firmy dopravují do Británie, napsal minulý týden list The Financial Times.