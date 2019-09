Thomas Cook je nejstarší cestovka. U zrodu stál kněz, klientem byl i Churchill

V roce 1845 už zorganizoval první klasický zájezd do Liverpoolu a následně okružní cestu po Evropě. Pobožný muž nazval cestování náhradní drogou. Nepij, ale cestuj a poznávej, radil svým zákazníkům.

Do podnikání se později zapojil také jeho syn John Mason Cook, který v roce 1866 prvně vypravil turisty do Ameriky. Později přibyla Palestina, Bermudy, Maroko a další země. Společnost Thomas Cook & Son oficiálně vznikla v roce 1872 a poté uspořádala cestu kolem světa, která trvala 222 dní.

Thomas Cook jménem své společnosti sám prováděl cestující po cizích krajích. Po ledovcích v Alpách, na poutích do Říma nebo na plavbách po Nilu. K jeho klientele zpočátku patřili zejména učitelé, duchovní, lékárníci a částečně i nižší šlechta.

BREAKING: "We have not been able to secure a deal to save our business" - Chief executive of Thomas Cook Group, Peter Fankhauser apologises to the company's 'heartbroken' staff and customers.



