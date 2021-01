V Německu se zvýšila průmyslová výroba i export, český průmysl v listopadu zpomalil

Zatímco průmyslová výroba vzrostla o 0,9 procenta, export se zvýšil o 2,2 procenta. Po propadu za první uzávěry v březnu a dubnu, po níž Německo vstoupilo do nejhorší recese od druhé světové války, je to už sedmý měsíc za sebou, co tyto ukazatele vykázaly růst.

Dovoz pak v listopadu vzrostl o 4,4 procenta. V důsledku toho klesla jak bilance běžného účtu, tak i bilance zahraničního obchodu ve srovnání s říjnem.

Německo v listopadu zavedlo uzávěru, kterou tento měsíc zpřísnilo a prodloužilo i její platnost. Země se potýká s druhou vlnou nákazy, zavřít musely dočasně restaurace, divadla či posilovny. V provozu zůstaly pouze obchody a služby poskytující základní životní potřeby.

"Zveřejněná data ukazují, že němečtí výrobci listopadové restrikce zvládají mnohem lépe, než se mnozí obávali, a naznačují, že ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí téměř jistě posílí," uvedl Andrew Kenningham ze společnosti Capital Economics. "Očekáváme však, že v prvním čtvrtletí hospodářství opět vykáže pokles, neboť uzávěra se patrně uvolní až na jaře," dodal.

Český průmysl zpomalil v listopadu meziroční růst

Průmyslová produkce v ČR loni v listopadu zpomalila meziroční růst na 0,4 procenta z říjnových 1,3 procenta. Průmysl táhla ve sledovaném měsíci nahoru zejména výroba aut. K růstu přispěla také výroba chemických látek a ostatních nekovových minerálních výrobků. Vyplývá to z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů, která dnes zveřejnil na svém webu Český statistický úřad (ČSÚ). Meziměsíčně průmysl klesl o 1,7 procenta.

„Průmyslová produkce mírně překonala úroveň loňského roku, a to díky automobilovému segmentu, ve kterém významnou roli hraje zahraniční poptávka. Produkce se zvýšila i ve výrobě chemických látek a přípravků,“ říká Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ. — ČSÚ (@statistickyurad) January 8, 2021

"Průmyslová produkce v listopadu mírně překonala úroveň loňského roku, a to díky automobilovému segmentu, ve kterém významnou roli hraje zahraniční poptávka," uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová. Doplnila, že ve výrobě chemických látek a přípravků, která měla rovněž vliv na listopadový nárůst průmyslové produkce, se podle dlouhodobých plánů výrazně navýšily výrobní kapacity.

Automobilová výroba si v listopadu připsala meziroční nárůst 3,6 procenta a chemická výroba vzrostla o 12 procent. Odvětví výroby ostatních nekovových minerálních výrobků zaznamenalo proti listopadu 2019 nárůst produkce o osm procent.

Naopak o 4,5 procenta klesla výroba strojů a zařízení. O téměř pětinu se snížila výroba nápojů a o zhruba osm procent nižší produkci vykázaly opravy a instalace strojů a zařízení.

Hodnota nových zakázek vzrostla meziročně o 1,1 procenta, přičemž rostly zakázky z tuzemska, zatímco ze zahraničí klesly. K celkovému nárůstu nových zakázek přispěla především výroba počítačů a elektronických přístrojů, ostatních dopravních prostředků a chemických látek.

Průmyslové podniky v listopadu zaměstnávaly o 3,8 procenta méně lidí než o rok dříve, průměrná mzda zaměstnanců stoupla o 3,4 procenta.