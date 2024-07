Evropa a Japonsko prohrávají. Do roku 2030 bude každé třetí auto čínské, říká prognóza

Studie poradenské firmy Alix Partners, na které pracovali odborníci z oboru, odhaluje, že čínské automobilky si zajišťují podíly na trhu díky cenově dostupné výrobě, rychlejšímu vývoji a nižším maržím, což může vést k tomu, že do roku 2030 obsadí třetinu světového trhu a prodají devět milionů vozů mimo Čínu. To má v Evropě negativní dopad na evropské, japonské a korejské značky, přičemž možná cla EU by mohla situaci dále ovlivnit.

Odhaduje se, že výrobní náklady na elektrický vůz jsou v Číně o třetinu nižší než v Evropě a vývojové cykly jsou kratší než u celosvětové konkurence. S „agresivní cenovou strategií“ mohou čínští výrobci automobilů přeměnit tyto výhody na podíly na trhu. Údajně se však marží vzdávají: Průměrné marže evropských automobilek (v průměru 15 %) jsou výrazně nižší než u čínské konkurence (přibližně 7,1 %).

Než by EU mohla ochránit evropský automobilový průmysl, cla EU na čínská auta by mohla dočasně zpomalit dovoz a podpořit prodejní ceny. Urychlily by však i tamní výrobu čínských aut a komponentů v Evropě, míní odborník na průmysl Fabian Piontek. Obchodní model německého automobilového průmyslu se musí změnit.

Němečtí výrobci, zejména prémiové značky, ztrácejí podle Pionteka na čínském trhu důležité podíly ve prospěch čínských konkurentů, jejichž novější modely vynikají komfortem a výbavou, jak uvádí studie Alix Partners. Konzultační firma analyzovala finanční bilance výrobců a dodavatelů, prováděla expertní rozhovory a zákaznické průzkumy, aby dospěla k těmto závěrům.

Podle Alix Partners se tržní podíl nových elektrických vozidel v Evropě zvýší z 20 % na 45 % do roku 2030, přestože investice do e-mobility brzdí nejistota ohledně budoucích řešení a infrastruktur. Studie předpovídá, že budoucnost automobilů bude určena softwarem, což by přesunulo zisky od tradičních výrobců k softwarovým a technologickým firmám, kde mají čínští výrobci výhodu.

Studie v závěru shrnuje podstatná očekávání, že čínští výrobci automobilů do roku 2030 prodají devět milionů vozidel mimo Čínu, což výrazně ovlivní globální ekonomiku a sníží prodeje evropských, japonských a korejských značek. Čínští výrobci s nižšími výrobními náklady a kratšími vývojovými cykly nabízejí cenově dostupné elektromobily a získávají tržní podíly agresivní cenovou strategií. Čína již vyváží elektromobily a komponenty do Evropy, kde by zavedení cel EU mohlo zvýšit místní výrobu, posílit přítomnost čínských výrobců a narušit tradiční obchodní modely evropských automobilek.