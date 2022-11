Inflace na Slovensku je nejvyšší za více než 22 let

Slovenský ministr vnitra Roman Mikulec má za to, že dohoda českých a slovenských představitelů ohledně řešení nelegální migrace povede k ukončení kontrol na společné hranici. Mikulec to dnes řekl novinářům po čtvrteční schůzce v Praze, během které se sešli premiéři, ministři vnitra i policejní prezidenti Česka a Slovenska. Česko zavedlo kontroly na hranicích se Slovenskem na konci září, a to kvůli rostoucí migraci hlavně Syřanů.