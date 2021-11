Čím se teď na podzim zlepšit náladu?

Také podzimní období vnímáte tak trochu rozporuplně? Na jedné straně se kocháte nádhernými barvami, do kterých se zalila příroda. Na straně druhé ale začínáte sami na sobě pociťovat dopad chladnějšího počasí, nedostatku sluníčka a také kratších dní. Chcete poradit, čím si teď na podzim zlepšit náladu?

Máte pocit, že nejste ve své kůži?

K podzimu se neodmyslitelně pojí nejen brzká stmívání, padání listí nebo první ranní mrazíky. Pro mnoho lidí je podzim depresivním obdobím, kdy se o ně pokouší špatná nálada a padají na ně splíny. Možná podobné pocity právě teď zažíváte i vy. Necítíte-li se ve své kůži, nedovolte zimní pochmurné náladě, aby nad vámi převzala kontrolu.

Co si třeba udělat radost? K radosti kolikrát stačí opravdu málo! Stačí mrknout, co zrovna nabízí akční letáky, protože se tam třeba skrývá něco, co už dlouho chcete, ale z nějakého důvodu jste pořízení dané věci odkládali. Možná právě z finančních důvodů, že jste si ji nemohli dovolit, nebo jste za ni nechtěli dát tolik peněz. Když se ale vámi vytoužená věc objeví ve slevě, byla by škoda tuto příležitost nevyužít, co myslíte?

Odpočinek si určitě zasloužíte

Možná se toho teď na podzim na vás navalilo hrozně moc. Povinnosti v práci, starosti doma, péče o rodinu - to všechno jsou věci, se kterými se většina z nás každý den potýká a musí je řešit. Není se čemu divit, že už je toho na vás moc a máte pocit, že už více nezvládnete. Proč si tedy nedopřát odpočinek, který si zaručeně zasloužíte?

Sbalte do kufru ručníky a osušky, přihoďte měkoučký župan, k tomu ještě pár věcí na sebe a vyjeďte si na víkend někam do wellness. Nechte se hýčkat a rozmazlovat. Pro jednou to také můžete být vy, kdo si bude užívat. Uvidíte, že i dva dny v jiném prostředí vám hodně prospějí. Starosti nechte za hlavou a odjeďte s pocitem, že si volno nenecháte ničím a nikým zkazit.

Nechcete si koupit na sebe či do bytu?

Proti podzimní špatné náladě můžete bojovat i tím, že si uděláte radost něčím pěkným na sebe. Jiného třeba potěší, když si koupí domů něco nového. Využijte slevy online a udělejte si radost. Záleží jen na vás, jestli si koupíte něco na sebe, nebo peníze investujete do vybavení domácnosti. V každém případě se určitě budete cítit lépe.

Přitom nemusíte utratit mnoho peněz. Někdy nám totiž radost udělá i naprostá drobnost, kterou pořídíme ve výprodeji třeba za pár korun. Nejde ani tak o to, kolik daná věc stojí, jako o ten pocit, který nás zaplaví, když si ji přineseme domů. Schválně to zkuste, opravdu to funguje. Ať už to bude nová zásoba oblečení do vašeho šatníku nebo zajímavý prvek do domácnosti, vaší náladě to jedině prospěje.