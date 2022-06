Kabelky přes rameno: Jaké trendy přináší rok 2022?

Kabelka tvoří neodmyslitelnou součást výbavy každé ženy a každého dámského šatníku. Často se jedná až o několik kabelek pro různé příležitosti. Právě kabelky přes rameno jsou typem, po kterém lze sáhnout téměř vždy. V tomto článku se dozvíte, jaké modely jsou hlavním tématem letošní sezóny.

Crossbody kabelka nebo kabelka do ruky je sice skvělým doplňkem outfitu pro vybrané události, nicméně univerzálnost kabelky přes rameno předčí jen málokdy. A to nejen z hlediska prostornosti a vnitřního uspořádání. Zpravidla se totiž jedná o takový design, který si můžete vzít na obchodní jednání, ale třeba i do kina.

Zároveň existuje celá řada vzorů, které přilákají oči nejednoho módního nadšence. Na kabelkách z Rieker-eshop.cz lze sledovat ty nejzajímavější prvky pro letošní rok. Které to tedy jsou?

Kabelky přes rameno a pastelové barvy

V jednoduchosti je sice krása, ale to neznamená, že na barevné kombinace musíte nadobro zapomenout. Roku 2022 vévodí právě pastelové barvy. Kabelky přes rameno v takovém provedení budou skvělým doprovodem během prázdninových dovolených, ale spolehnout se na ně můžete i během podzimu. Spojení několika barev umí být také vkusné a minimalistické.

Velká kabelka přes rameno Rieker vás překvapí zejména svou prostorností. Dekorativní prvky v podobě ozdobného loga nebo drobných řemínků pak dodávají kabelce ten správný šmrnc. Díky dělenému vnitřku si navíc můžete veškeré věci pečlivě uspořádat. Vícebarevná kabelka bude skvělou volbou například k bílým teniskám či černým polobotkám.

Kabelka do ruky i na rameno

Dámská kabelka přes rameno při každodenním nošení může trochu omrzet, a tak se nabízí vyměnit je pro změnu za kabelky do ruky. Pokud ale nechcete zbytečně utrácet, existuje skvělá možnost – kabelka přes rameno s několika popruhy. Díky těmto dodatečným prvkům nabyde vaše kabelka zcela nového rozměru. A v případě, že vás po dlouhodobém nošení začne bolet rameno, výměna za kratší popruhy na nošení v ruce může být řešením.

Když vás kabelka přes rameno přestane bavit, sáhněte po kratším popruhu. | foto: Rieker

Univerzální dámská kabelka ušetří nejen rozpočet, ale také případnou bolest, když už ani střídání ramen nepomáhá. Pokud se rozhodnete právě pro takový typ, určitě vybírejte spíše mezi neutrálními barvami. Taková černá kabelka přes rameno nebo šedá kabelka přes rameno je skvělou volbou. Díky nim se nebudete při ranním výběru outfitu příliš trápit. Tahle kabelka Rieker skvěle ladí jak s letním, ležérnějším oblečením, tak třeba s podzimním kabátkem.

Sladit také s botami!

Na dokonalém outfitu si rádi potrpíme asi všichni. Jenže najít takovou kabelku, která přesně ladí také s obuví, může být někdy složité. Ale to pouze v případě, že neprozkoumáte boty Rieker. Právě na Rieker-eshop.cz totiž najdete vedle široké nabídky dámských bot také kabelky přes rameno, které s obuví ladí takřka perfektně.

Mokasíny a kabelka přes rameno ve stejné barvě? U Riekeru žádný problém! | foto: Rieker

Jak jinak než pastelové barvy! Ale nemusíte se samozřejmě omezovat pouze na ně. Na Rieker-eshop.cz můžete vybírat z obrovského množství vzorů a barevných kombinací, díky kterým bude každý váš outfit opravdu vkusný. Už nezbývá než prozkoumat nabídku!