Komunitní energetika. Posune ji nový ministr Vlček zase o kus dál?

Projednávání novely lex OZE III ve sněmovně se v září opozdilo, když návrh byl opět vrácen do Hospodářského výboru. Tento vývoj však dává novému ministrovi Lukáši Vlčkovi příležitost ovlivnit finální podobu zákona, zejména v oblastech ochrany spotřebitelů a ekonomické výhodnosti komunitní energetiky. Bude zajímavé sledovat, jaký vliv jeho zásah bude mít na udržitelnost a efektivitu sdílení elektřiny v ČR.

„Návrh lex OZE III nyní obsahuje adekvátní ochranu sdílejících zákazníků před diskriminací, protože neumožňuje obchodníkům zakázat spotřebitelům sdílet elektřinu. Není ani možné spotřebitele omezovat či znevýhodňovat v jejich právu sdílet elektřinu, např. prostřednictvím vyšších cen oproti těm, kteří nesdílejí, pokud k tomu neexistují spravedlivé důvody,“ hodnotí Eliška Beranová, právnička UKEN a Frank Bold ve zprávě zaslané redakci EuroZprávy.cz.

„Navržené ustanovení (bod 14) vychází z evropského práva a podrobné debaty v rámci energetického sektoru, do které bylo zapojeno Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Energetický regulační úřad (ERÚ) i zástupci obchodníků. Proto je nedoporučujeme měnit,“ dodává Beranová.

„Tak jak Lukáše Vlčka znám z jeho předchozího působení v Pacově, nepochybuji, že právě on může komunitní energetiku posunout zase o kus dál. Díky ministru Síkelovi komunitní energetika vznikla a teď potřebujeme podporu i v řadě důležitých provozních záležitostí, například v zavedení lepších metod sdílení elektřiny. Je dobře, že se s tím můžeme obracet na člověka jako je Lukáš Vlček, protože zajistit dostatek čisté elektřiny pro všechny za dobrou cenu je naším společným cílem,“ říká Jiří Krist, předseda Enerkom Opavsko a radní UKEN redakci.

Pokročilé metody sdílení elektřiny, které umožní výrazně vyšší rozdělení energie, budou zavedeny s plnou verzí Elektroenergetického datového centra (EDC). Začlenění těchto metod do novely lex OZE III od 1. 7. 2025 by však energetickým společenstvím poslalo jasný signál, že mohou plánovat projekty s výhledem na výrazně větší efektivitu ve sdílení elektřiny, až o 50 %. Tento krok by mohl výrazně podpořit růst a stabilitu komunitní energetiky v ČR.