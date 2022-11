Majitel CSG Strnad nabízí vládě investici do státní muničky Explosia

Strnad, jehož CSG je významným zákazníkem Explosie, podle E15 v dopise členům vlády uvádí, že má na pomoc muničce pro příštích pět let připravené odhadem vyšší stovky milionů korun až jednotky miliard. "CSG je připravena se okamžitě zapojit do strategického rozvoje Explosie, a to buď formou financování klíčových investic do modernizace, automatizace a rozšíření výroby, nebo přímým kapitálovým vstupem do společnosti," napsal podle deníku Strnad premiérovi Petru Fialovi (ODS) a ministrům financí a průmyslu a obchodu a ministryni obrany.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) potvrdil, že Strnadův dopis obdržel. Nabídku by podle něj měl posoudit ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN). "Je to jeho portfolio. Obecně bych proti posílení investic do státní akciové společnosti nebyl,“ řekl Stanjura E15.

Společnost Explosia v současnosti o spojení se strategickým partnerem neuvažuje. "Co se týká kapitálové účasti, není na pořadu dne," uvedl mluvčí firmy Martin Vencl. Hospodářské výsledky firmy podle něj umožňují investovat do výroby každoročně přes sto milionů korun.

Holding CSG podle deníku E15 svou nabídku investovat do Explosie odůvodnil špatnou kvalitou hnacích náplní pro střelivo do houfnic ráže 155 milimetrů, které od muničky odebírá. To ale firma odmítá. Podle mluvčího firmy neeviduje Explosia v letošním roce žádnou reklamaci od CSG.

Výrobce výbušnin a střeliva, společnost Explosia, působí v Pardubicích od roku 1920. Jeho nejznámějším výrobkem je plastická trhavina semtex. Novodobým vlastníkem firmy byla skupina Agrofert, od roku 2002 společnost stoprocentně vlastní stát prostřednictvím ministerstva průmyslu a obchodu.

Kvůli zvýšené poptávce po výbušninách plánuje Explosia pro letošní rok rekordní tržby 1,2 miliardy korun a zisk kolem 200 milionů Kč, uvádí E15. Dosud nejvyšší zisk, 99,7 milionu korun, dosáhla firma v roce 2017.

Firmy Strnadova holdingu CZG působí v automobilovém, železničním, leteckém i hodinářském průmyslu a vyrábějí zbraně, munici či speciální vozidla. Nejznámějším členem holdingu je kopřivnická automobilka Tatra Trucks.