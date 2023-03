Máte pořízené vchodové bezpečnostní dveře do domu?

Ochraňte svůj dům

Lupiči nejčastěji využívají málo zabezpečené vchodové dveře do rodinných domů. K jejich překonání jim často stačí jen pár desítek vteřin a nezanechají po sobě jakékoli viditelné stopy. Pokud ovšem hned po příchodu k vašemu domu narazí na vchodové dveře do domu, stojí před nimi těžko překonatelná překážka. A nepomůže jim ani hrubá síla v podobě páčidla.

Rozhodně se tedy nespoléhejte na běžné zámky za pár korun. Na trhu jsou volně dostupné vyklepávací klíče či odemykací pistole, díky kterým se pro pachatele stane vstup do vašeho bytu otázkou několika okamžiků. Speciálnímu zámku na bezpečnostních dveřích se na kobylku tak snadno nedostanou.

Obraťte se na odborníky

Kvalitní vchodové dveře do rodinného domu vám zajistí ochranu přede vším, co doma nechcete. Od nezvaných návštěvníků až po hluk z ulice. Jsou odolné vůči vniknutí silou, odvrtání zámku i vylomení nebo vysazení ze zárubní. To všechno díky zvýšenému množství zámkových bodů a bezpečnostním trnům u pantů.

A ruku v ruce s kvalitou jde i elegantní vzhled. Dnes už seženete dveře ve spoustě dekorů i barev. Oblíbené jsou třeba vchodové dveře do domu zlatý dub nebo bílé vchodové dveře do domu. Co se týče rozměrů, obvyklé jsou vchodové dveře do domu 80 cm nebo 90 cm.

Zloděje si domů nezvěte

Dejte si pozor na to, s kým sdílíte soukromé informace. Sdílením fotek z dovolené nebo chlubením se novou televizí na Facebooku k sobě zbytečně lákáte nezvané návštěvníky. Do jejich hledáčku se můžete dostat i díky závistivému sousedovi, který dá zlodějům tip, aniž by si to u piva v hospodě uvědomil. Proto si své soukromí hlídejte a s fotkami se pochlubte až po dovolené.

Mějte přehled o klíčích

Pokud u sebe z pohodlnosti nosíte obrovský svazek klíčů, může se stát, že si ani nevšimnete, když se jeden z nich vytratí. Vystavíte se tak nebezpečí, že padne do nepravých rukou. Využitím služby sjednocení klíčů zredukujete celý svazek na pár kousků, o kterých si udržíte daleko lepší přehled.

Pár rad na závěr

● Buďte opatrní při zveřejňování soukromých informací o vás a vašem majetku.

● Využijte k zabezpečení objektu certifikované bezpečnostní dveře.

● Věnujte pozornost bezpečnostní třídě dveří. Minimum je třída 3, která značně snižuje riziko vloupání.