Povinnost přijímat platební karty by pošlapala svobodu podnikání. Ať rozhodne zákazník sám

Jenže takový postup by byl potlačením svobody podnikání. Byla by to vlastně měkčí verze EET, jakási "EET soft". Z tohoto hlediska s ním nelze souhlasit.

Podniky by si měly nadále svobodně volit, jak chtějí platby přijímat. Toto řešení, tedy povinnost přijímat platby kartou, zjevně protlačuje lobby společností provozujících platební karty.

Ať ale volí zákazník: pokud jej obchodník "naštve", vyžaduje-li platbu hotově, ať k němu příště prostě nechodí. Trh to postupně vyřeší i bez regulace v podobě povinnosti přijímat platby kartou. Pokud se kvůli této svobodné volbě zákazníka stanou obchodníci striktně vyžadující hotovost nekonkurenceschopní, brzy sami pochopí, že je lepší, ba dokonce nutné platební karty přijímat.