Amazon má chytrý nákupní košík, stát ve frontě u pokladny už není třeba

Chytrý košík vypadá téměř stejně jako kterýkoliv jiný nákupní košík v supermarketech. Je jen trochu robustnější a na první pohled je i poznat, že je vybaven technologiemi.

Od Amazonu je to zatím nejnovější pokus změnit nákupní zvyklosti spotřebitelů, poznamenala agentura AP. Firma se sídlem v Seattlu již otevřela v tomto městě na západním pobřeží Spojených států supermarket bez pokladen, který je také vybaven kamerami a senzory. Umístěny jsou u stropu, aby měly přehled o dění na prodejní ploše. Když zákazník nakoupí a odchází, Amazon už ví, co člověk nakoupil a cenu mu odečte z účtu.

Amazon už má také asi 25 menších obchodů se smíšeným zbožím, kde využívá podobnou technologii.

Nákupní košík nazvaný Amazon Dash Cart se poprvé objeví v novém supermarketu, který chce Amazon ještě letos otevřít v Los Angeles. Obchod sice bude vybaven i pokladnami, Amazon ale tvrdí, že chce dát lidem možnost vyhnout se frontám při placení. Do budoucna by se chytrý košík mohl objevit i v obchodech Whole Foods i jinde, pokud Amazon tuto technologii prodá. Nic takového ale zatím v plánu nemá, dodává AP.

Podobné chytré nákupní košíky začalo už vyrábět i několik start-upů, většinou se ale teprve testují v obchodech. Většina z nich funguje tak, že je nutné vybrané zboží nejprve přiložit ke skeneru a až pak vložit do košíku. Košík Amazonu žádný skener nemá, místo toho je blízko držadla displej, který ukazuje, co je zákazníkovi účtováno. Košík také zaznamená, když si zákazník nákup rozmyslí a položku vrátí. Cena z displeje v takovém případě zase zmizí.

Existuje také způsob, jak dát košíku vědět, že si do něj chcete jen odložit bundu nebo příruční tašku, abyste se s tím nemuseli nosit, když si vybíráte zboží.