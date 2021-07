G20 vyzve k dokončení globální daňové dohody do října

Ministři podle zdrojů schválí nedávnou dohodu 131 zemí o zdanění zisků nadnárodních společností a stanovení globální minimální sazby daně z příjmů právnických osob na 15 procent.

"Vyzýváme (země zapojené do globálních rozhovorů), aby se urychleně zabývaly zbývajícími otázkami a dokončily navrhované prvky v dohodnutém rámci spolu s detailním plánem realizace obou pilířů do našeho příštího zasedání plánovaného na říjen," uvádí se v prohlášení, které má být podle dvou informovaných zdrojů zveřejněno beze změny. "Zároveň zveme všechny členy (zapojené do jednání), kteří se k mezinárodní dohodě doposud nepřipojili, aby tak učinili."

Pokud vše půjde podle plánu, měla by být nová daňová pravidla začleněna do celosvětových závazných právních předpisů do konce roku 2023. Překážkou by mohl být boj v americkém Kongresu kvůli návrhu amerického prezidenta Joea Bidena zvýšit daň firmám a bohatým Američanům. Podobně by mohly nastat potíže kvůli tomu, že mezi zeměmi, které se k dohodě dosud nepřipojily, jsou i členové Evropské unie, a sice Irsko, Estonsko a Maďarsko.

Setkání ministrů financí a šéfů centrálních bank G20 v Benátkách je prvním osobním setkáním od začátku pandemie nemoci covid-19. Členové skupiny G20 se na celosvětovém hrubém domácím produktu (HDP) podílejí více než 80 procenty, na globálním obchodu 75 procenty a na počtu obyvatel 60 procenty.

G20 také v prohlášení uvede, že podpůrná opatření, která zavádějí bohatší země kvůli ochraně svých ekonomik před pandemií, musejí být v souladu se závazky centrálních bank udržovat stabilní inflaci. V poslední době rostou obavy, že mimořádně uvolněná měnová politika zavedená v mnoha zemích kvůli pandemii by mohla rozpoutat prudký růst inflace, a případně tak otestovat závazek velkých centrálních bank, že udělají vše pro udržení stabilních cen.

Prohlášení rovněž vyzve k rychlejší distribuci očkovacích látek proti covidu-19, ale také léků a testů na covid-19 po celém světě, nepřijme však v tomto směru žádné nové závazky. Vyzve také Mezinárodní měnový fond (MMF), aby vymyslel způsoby, jak nasměrovat jeho zdroje do zemí, které je nejvíce potřebují.

Na programu jednání v Benátkách bude také politika zabývající se změnami klimatu. Americká ministryně financí Janet Yellenová v projevu na fóru o klimatických daních před zasedáním G20 vyzvala k lepší mezinárodní koordinaci, aby se zabránilo obchodním sporům.