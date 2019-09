"Cestující s dětmi ve věku osm dní až dva roky, kteří si svá místa zvolí na webu Japan Airlines, uvidí při rezervaci dětskou ikonu na sedadlech, která si vyberou," uvedly aerolinky na své internetové stránce. To podle nich umožní ostatním pasažérům zjistit, že v jejich blízkosti může sedět dítě.

Thank you, @JAL_Official_jp for warnings me about where babies plan to scream and yell during a 13 hour trip. This really ought to be mandatory across the board.



Please take note, @qatarairways: I had 3 screaming babies next to me on my JFK-DOH flight two weeks ago. pic.twitter.com/kQYQFIqqCD